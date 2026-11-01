Lễ hội Halloween năm nay mang đến sắc màu trẻ trung, sôi động với sự góp mặt của đông đảo bạn trẻ. Bên cạnh đó là các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho các em nhỏ.

Hòa chung không khí Halloween, sự kiện nổi bật với những màn cosplay độc đáo của giới trẻ. Các tạo hình đa dạng, từ nhân vật kinh dị đến những nhân vật anime, điện ảnh quen thuộc, đều được tái hiện sống động. Mỗi bộ trang phục mang dấu ấn cá nhân, thể hiện cá tính và sức sáng tạo của các bạn trẻ trong mùa lễ hội năm nay.