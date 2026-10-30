Lễ hội Halloween năm 2026 là ngày nào? Halloween hay còn gọi All Hallows' Evening, thường được coi là Lễ hội ma quỷ. Từ Halloween bắt nguồn từ tiếng Scotland, có nghĩa là buổi tối trước Ngày lễ các thánh của Kito giáo. Năm 2026, lễ hội Halloween sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 31/10 dương lịch. Đây không chỉ là dịp để tri ân người đã khuất mà còn được xem như ngày Tết, lễ hội vui nhất trong năm ở nhiều quốc gia. Vào ngày này, mọi người thường trang trí những hình nộm phù thủy, mèo đen, bí ngô ma quái và hóa trang, đeo mặt nạ… Giới trẻ Việt hào hứng hóa trang nhân dịp lễ hội Halloween. Ảnh: Chí Hùng

Nguồn gốc lễ hội Halloween Lễ hội Halloween bắt nguồn từ dân tộc Celt sống cách đây hơn 2.000 năm. Họ sống rải rác trên các vùng đất bây giờ là Anh quốc, Ireland và miền Bắc nước Pháp. Người dân tộc Celt lựa chọn ngày 1/11 theo dương lịch để bắt đầu năm mới của mình nên vào đêm 31/10 họ đều cử hành lễ hội Samhain như một dấu hiệu cho sự bắt đầu của mùa lạnh. Người dân tộc Celt cho rằng vào khoảnh khắc giao thừa ấy, ranh giới giữa âm - dương trở nên mờ nhạt, mỏng manh và khi đó các linh hồn có thể quay trở lại trần gian. Đêm Halloween, người Celt thường đốt lửa sáng và mặc những trang phục có hiệu ứng xua đuổi tà ma hay đón người thân “về nhà”. Halloween có tên gọi gốc là “All Hallows’ Eve”. “Hallow” là một từ tiếng Anh cổ, có nghĩa là “Thánh”, còn từ “Eve” trong tiếng Scotland có nghĩa là even (chiều tối). Từ tên gọi gốc “All Hallows’ Eve”, Halloween trở thành tên gọi chính thức được công nhận trên toàn thế giới.