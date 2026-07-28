"Lửa thiêng Đồng Khởi" là không gian lưu giữ hơn 500 kỷ vật cách mạng do Đại đức Thích Thanh Toàn dày công sưu tầm suốt nhiều năm.

Giữa không gian giản dị nhưng trang nghiêm, từng quân hàm, bộ quân phục, lá thư hay tấm ảnh đều được Đại đức Thích Thanh Toàn gìn giữ như những mảnh ghép của lịch sử. Mỗi kỷ vật không chỉ gợi nhắc một con người hay một cuộc chiến, mà còn lưu giữ ký ức về những năm tháng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.