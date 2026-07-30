Tình yêu bền bỉ suốt 6 năm

Đoạn video ghi lại cảnh chú rể bắc ghế để chụp ảnh cùng cô dâu trong đám cưới ở Đồng Tháp đang thu hút sự chú ý trên TikTok với hơn 700.000 lượt xem và 11.000 lượt "thả tim".

Với chiều cao "khủng" (1m82), cô dâu nổi bật trong mọi khung hình, còn chú rể với chiều cao 1m67 phải đứng lên một chiếc ghế nhỏ ở một số khoảnh khắc để hai người có những bức ảnh cân đối, tạo nên hình ảnh thú vị.

Cô dâu, chú rể là Khả Ái (SN 2000, quê Đồng Tháp) và Vĩ Dân (SN 1997, TPHCM). Đám cưới của họ diễn ra tại quê nhà cô dâu vào tháng 5/2026 nhưng gần đây mới lan truyền trên mạng xã hội.

Cặp đôi có 6 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà

“Tôi không ngờ, những khoảnh khắc dễ thương trong hôn lễ lại được mọi người chú ý như thế”, Khả Ái cười chia sẻ.

Khả Ái và Vĩ Dân có chuyện tình yêu “đũa lệch” bền bỉ và thú vị. Họ quen biết nhau vào năm 2020 nhờ bạn bè giới thiệu, khi đó Khả Ái làm việc ở Đồng Tháp, còn Vĩ Dân sống ở TPHCM.

Thời gian đầu trò chuyện qua tin nhắn, họ không hề biết về chiều cao đặc biệt của nhau. Điều khiến họ rung động là sự đồng điệu trong quan điểm sống, tình yêu và hôn nhân. Những cuộc nói chuyện giản dị kéo họ xích lại gần nhau thêm mỗi ngày.

Khi hiểu rõ tình cảm của mình, Vĩ Dân chủ động về Đồng Tháp gặp Khả Ái. Khoảnh khắc đầu tiên thấy nhau, họ ngỡ ngàng về sự chênh lệch chiều cao giữa đôi bên, thậm chí, có lúc còn bật cười vì quá bất ngờ.

“Tuy nhiên, điều đó không quan trọng bằng sự hòa hợp về tính cách, tâm hồn. Chúng tôi đã trở thành một đôi”, Khả Ái chia sẻ.

Cô dâu Khả Ái có chiều cao nổi bật

Cô gái Đồng Tháp thừa nhận, những ngày đầu mới yêu, cô có chút tự ti về bản thân. Từ khi còn nhỏ, Khả Ái đã vượt trội về chiều cao, luôn gây chú ý mỗi khi đi cùng bạn bè đồng trang lứa. Giờ đây, sánh vai với một chàng trai có chiều cao khiêm tốn hơn mình, cô có phần e ngại về ánh nhìn tò mò của mọi người.

“Đổi lại, anh ấy rất tự tin và còn trao cả sự tự tin ấy cho tôi. Anh nắm chặt tay mỗi khi ra đường, luôn động viên tôi tận hưởng niềm hạnh phúc ở hiện tại thay vì để ý những thứ xung quanh”, Khả Ái chia sẻ.

Cặp đôi yêu xa suốt 6 năm. Mỗi tuần, Vĩ Dân đều đặn 1-2 lần chạy xe vượt 60km về Đồng Tháp thăm bạn gái vì không muốn “xa mặt cách lòng”. Có lần bạn gái ốm nặng, anh túc trực chăm sóc mỗi ngày, sự tỉ mỉ, chu đáo ấy khiến những người xung quanh cũng cảm động.

Cũng có thời điểm, họ mâu thuẫn đến mức nói lời chia tay nhưng rồi sự kiên nhẫn, bình tĩnh của Vĩ Dân đã níu cả hai quay về bên nhau.

Đám cưới “đũa lệch”

Vì chiều cao chênh lệch, cặp đôi gặp nhiều tình huống bi hài. Họ ít khi chụp ảnh chung vì khó tìm được góc chụp phù hợp. Khi thích chụp ảnh kỷ niệm, họ phải tìm địa điểm hoặc cách tạo dáng hợp lý để không bị lộ sự chênh lệch ấy.

Chú rể bắc ghế cao 25cm chụp ảnh cùng cô dâu

Sở hữu chiều cao nổi bật, đôi khi Khả Ái có cảm giác được che chở bạn trai, ví như khoảnh khắc giúp anh lấy đồ từ trên cao. Thi thoảng, cô vui vẻ khoác vai bạn trai như một cách trêu đùa hài hước.

“Hôm đi chụp ảnh cưới, ê kíp khá bất ngờ về chiều cao của chúng tôi. Tôi nhờ họ chuẩn bị một chiếc ghế thấp cho anh ấy đứng lên để có những tấm hình cân xứng.

Tuy nhiên, chú rể lúc nhớ, lúc quên đứng lên ghế nên ảnh cưới cũng có tấm nọ, tấm kia. Khi xem lại rất thú vị”, Khả Ái cười chia sẻ.

Khoảnh khắc thú vị trong hôn lễ của cặp đôi

Trong đám cưới, Khả Ái chủ động đi giày đế thấp. Trong lúc làm lễ gia tiên hoặc chụp ảnh kỷ niệm, cô bảo chồng đứng lên chiếc ghế 25cm để có những tấm hình đẹp mắt và trọn vẹn hơn. Chú rể Vĩ Dân vui vẻ đồng ý với đề xuất này.

“Phần lớn thời gian của hôn lễ, chúng tôi 'vẫn là chính mình'. Bởi lẽ, người thân, bạn bè đã quá quen với vóc dáng của chúng tôi”, Khả Ái nói.

Khoảnh khắc khiến cô dâu Đồng Tháp xúc động nhất trong hôn lễ của mình là khi được mẹ dắt tay ra trao cho chú rể và hai vợ chồng làm lễ gia tiên trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Khoảnh khắc ấy, tình yêu bền bỉ suốt 6 năm của họ đã có cái kết đẹp. Họ bước vào hành trình mới, vun đắp tổ ấm mà mình hằng mong ước.

Ảnh: NVCC