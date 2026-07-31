Mất liên lạc

Chị Lê Dương Bảo Lý (SN 1990, hiện sống và làm việc tại TPHCM) vừa trải qua một hành trình đặc biệt trong đời – hành trình tìm lại bố ruột sau 34 năm mất liên lạc.

Chị Lý sinh ra tại quê ngoại ở Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng), tên khai sinh là Đỗ Dương Ly Trang. Năm 1991, mẹ con chị về quê nội ở Thái Nguyên sống, còn bố chị đi làm ăn xa.

Một năm sau, gia đình bên ngoại của chị Lý chuyển vào Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) lập nghiệp, mẹ chị quyết đưa chị đi theo mà không thông báo với nhà chồng.

Khi biết tin và quay về tìm, bố chị chỉ nhận được thông tin nhà vợ đã rời đi, từ đó hoàn toàn mất liên lạc với vợ con.

“Lớn lên, tôi nhiều lần hỏi mẹ vì sao ngày ấy lại rời đi nhưng mẹ không nói. Tôn trọng quá khứ của mẹ, tôi cũng không hỏi thêm", chị Lý chia sẻ.

Chị Lý bên bố ruột. Ảnh: NVCC

Tại quê mới, mẹ chị học sư phạm, trở thành giáo viên và tái hôn vào năm 1996. Kể từ đó, chị có tên mới là Bảo Lý. Hai năm sau, cha dượng qua đời khi mẹ chị đang mang thai ở tháng thứ 8, để lại một mình bà tần tảo nuôi hai con.

Tuổi thơ của chị Lý gần như không có ký ức về bố ruột. Trước khi qua đời, bà ngoại cho chị xem tấm ảnh cũ của bố mẹ và dặn dò: "Bố ruột con tên Phong, họ Đỗ, quê ở Thái Nguyên. Sau này lớn lên, con hãy đi tìm bố".

Lời dặn ấy theo chị suốt nhiều năm. Khi học đại học, chị từng tìm bố qua mạng xã hội, đăng bài trên các diễn đàn nhưng đều vô vọng. Dẫu vậy, khát khao tìm lại cội nguồn của chị chưa bao giờ nguôi ngoai.

Vỡ òa phút hội ngộ

Chị Lý không ngờ, phải đến năm 36 tuổi, khi đã có tổ ấm nhỏ hạnh phúc, chị mới có cơ hội đoàn tụ với bố ruột của mình. Lần tìm kiếm này nhanh và may mắn ngoài sự mong đợi của chị.

Đầu tháng 7/2026, trong lần về quê ngoại ở Hải Phòng, chị hỏi thăm người thân và có thêm một số thông tin về bố: tên Đỗ Thanh Phong, sinh năm 1961, quê ở Phú Bình (Thái Nguyên); bà nội tên Thiềm, gia đình nội có 8 anh chị em.

Chị Lý (áo đen) bên em trai và em gái cùng cha khác mẹ. Ảnh: Phương Anh

"Tôi chợt nhớ ở huyện Phú Bình cũ có xã Bảo Lý, trùng với cái tên mẹ đặt cho mình. Ban đầu, tôi định 1 tháng sau sẽ về tận nơi tìm bố nhưng chồng động viên thử đăng thông tin lên mạng trước", chị kể.

Chị lập kênh TikTok, đăng 6 video kèm những thông tin ít ỏi về bố và để lại số điện thoại liên hệ. Khoảng 10 ngày sau, 1 video bất ngờ lan tỏa, chị nhận được nhiều bình luận, tin nhắn cung cấp thông tin về gia đình bên nội.

Ngày 22/7, một người họ hàng gọi điện xác nhận chị chính là người con/cháu mà gia đình tìm kiếm bấy lâu. Qua cuộc trò chuyện, chị biết bố ruột đã lập gia đình mới và có thêm 2 người con (1 trai, 1 gái), đều đã trưởng thành.

Dù rất vui, chị vẫn lo sự xuất hiện của mình có thể khiến cuộc sống của bố xáo trộn nên nhờ người thân hỏi trước xem ông có muốn nhận lại con hay không.

"Tôi nghĩ, dù bố không muốn gặp thì tôi cũng mãn nguyện vì biết bố vẫn khỏe mạnh và sống tốt”, chị Lý nói.

Chị Lý (áo đen) bên bố ruột (ngoài cùng bên phải), người vợ sau của bố (áo hoa) cùng em trai, em gái và các con/cháu. Ảnh: NVCC

Không ngờ ngay trong đêm, chị Lý nhận được tin nhắn của bố ruột: “Bố chào con gái! Thật là, con đã cho bố một niềm vui bất ngờ… Suốt bao năm bố luôn nhớ đến con. Bố xin lỗi đã để con thiệt thòi, nay bố rất vui vì đã tìm lại được con”.

Lúc ấy chị mới biết, 34 năm qua bố ruột nhiều lần tìm kiếm chị nhưng không có kết quả. Chị hạnh phúc bởi mình chưa từng bị lãng quên.

Ngày hôm sau, em trai, em gái cùng người thân bên nội gọi điện hỏi thăm và giục chị về quê vào ngày giỗ ông (24/7) để đoàn tụ với gia đình.

Chị gọi điện báo với mẹ tin mừng và bày tỏ mong muốn tìm về nguồn cội. Mẹ chị chỉ động viên: “Con gái mẹ giỏi quá, chưa cần mẹ nói ra đã tự tìm được bố rồi”.

Nghe lời mẹ và nghe theo trái tim mách bảo, đêm 23/7, chị cùng chồng con đáp chuyến bay đến Hà Nội, rồi về Thái Nguyên. Bố và em gái út của chị đến tận sân bay đón, khoảnh khắc trùng phùng ai nấy đều nghẹn ngào.

“Ngày hay tin chị về, tôi háo hức chỉ chờ đến giờ đi đón. Vừa nhìn thấy chị, tôi biết đó chính là chị gái của mình bởi hai chị em quá giống nhau”, Đỗ Phương Anh (SN 2002, con gái út của ông Phong) chia sẻ.

Gia đình bên nội sum họp đón chị Lý trở về. Ảnh: NVCC

Về đến quê nhà lúc 2h sáng, chị Lý bất ngờ khi đại gia đình vẫn thức chờ đón. Người vợ sau của bố ân cần hỏi han, chuẩn bị chỗ nghỉ cho chị. Họ hàng, người thân cũng mừng vui vì sau bao năm đã tìm được cháu gái thất lạc.

Riêng bố chị nghẹn ngào nói: “Cuối cùng bố cũng tìm được con”.

Ông nội chị Lý đã qua đời nhiều năm, còn bà nội mất cách đây 1 năm. Trong lúc thắp hương báo cáo gia tiên, chú út tiết lộ điều khiến cả gia đình xúc động.

Trước khi mất, bà nội đã để lại 1 chỉ vàng và dặn nếu một ngày tìm được cháu gái thất lạc thì hãy trao lại như kỷ vật của gia đình. Phần quà tương tự, khi còn sống, bà đã trao cho các cháu khác, riêng phần của chị Lý được giữ lại suốt nhiều năm.

Cầm chiếc nhẫn vàng trên tay, chị Lý rưng rưng nhận ra rằng, suốt hơn 3 thập kỷ xa cách, gia đình chưa bao giờ quên sự tồn tại của mình.

“Tôi nghe bố nhắc rất nhiều về người chị gái thất lạc, cũng ấp ủ hy vọng tìm được chị về. Ngày hay tin về chị, gia đình tôi kinh ngạc và hạnh phúc. Khoảnh khắc đoàn tụ này, chúng tôi đã đợi bao năm”, Phương Anh xúc động nói.

Phương Anh (áo đen) hạnh phúc khi tìm thấy chị gái thất lạc. Ảnh: Phương Anh

Những ngày chị Lý ở Thái Nguyên, họ hàng bên nội nhiều lần gọi điện hỏi thăm mẹ chị. Mọi người mừng khi mẹ chị đạt được ý nguyện trở thành cô giáo. Mẹ chị cũng hạnh phúc vì con gái tìm thấy cội nguồn.

Chị Lý ở lại quê nội 3 ngày rồi trở về TPHCM tiếp tục công việc. Hành trang trở về của chị là một album ảnh gia đình, ký ức đẹp về tình thân và lời hẹn 3 tháng sau sẽ quay lại dự đám cưới em gái út.

Và điều quan trọng nhất, kể từ đây, chị đã có thêm một quê hương, một chỗ dựa tinh thần vững chãi mang tên cội nguồn.