logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Năm, 16/07/2026 - 06:30

Hà Nội chặt hạ hàng cây cổ thụ, chuẩn bị mở rộng đường nghìn tỷ

Kiều Oanh

Xem các bài viết của tác giả
Hàng cây cổ thụ trên đường 70 (đoạn qua phường Xuân Phương, Hà Nội) đang được chặt hạ, di dời để chuẩn bị thực hiện dự án cải tạo, mở rộng đường.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Nhiều hộ dân ồ ạt tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng sớm phục vụ mở rộng quốc lộ 1

image

Nhiều hộ dân tháo dỡ nhà sớm, giao mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 22

image

Hiện trạng đường Phạm Văn Đồng trước khi mở thêm làn hỗn hợp cho xe máy

image

Người dân hy vọng dự án 12.700 tỷ đồng sẽ xóa cảnh nhà tạm, ô nhiễm ven kênh

VIDEO NỔI BẬT