Hà Nội chặt hạ hàng cây cổ thụ, chuẩn bị mở rộng đường nghìn tỷ

Hàng cây cổ thụ trên đường 70 (đoạn qua phường Xuân Phương, Hà Nội) đang được chặt hạ, di dời để chuẩn bị thực hiện dự án cải tạo, mở rộng đường.