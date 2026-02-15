UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn trong giai đoạn 2026-2030. Tầm nhìn giai đoạn 2026-2035, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 500.000 căn.