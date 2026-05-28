Trong nhiều năm, Hà Nội gần như luôn trong trạng thái quá tải, tắc đường kéo dài, hễ mưa là ngập, hạ tầng thiếu đồng bộ, vỉa hè bị lấn chiếm, dân cư dồn nén trong lõi đô thị lịch sử. Giờ đây, thành phố đang xử lý cùng lúc nhiều vấn đề.

Hà Nội đang tái tạo “bộ khung giao thông” cho một siêu đô thị. Các tuyến vành đai không chỉ giúp giảm áp lực cho nội đô mà còn thay đổi hoàn toàn cấu trúc lưu thông của thành phố.

Hệ thống cầu vượt sông Hồng được đẩy mạnh nhằm mở rộng không gian thành phố sang phía Bắc và phía Đông. Trong khi đó, metro được kỳ vọng trở thành mạng lưới vận tải công cộng mới góp phần giảm phụ thuộc vào xe cá nhân.

Tư duy giao thông của Hà Nội cũng đang thay đổi từ “đường nào cũng đổ vào trung tâm" sang cấu trúc đa cực, liên kết vùng và phân luồng từ xa.

Thành phố tích cực giải quyết điểm nghẽn giao thông. Mới nhất, vào ngày 19/5, Hà Nội khởi công dự án mở rộng trục quốc lộ 1 đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, dài 36,3km đi qua 18 phường, xã. Tuyến đường được mở rộng lên 90m với 16 làn xe, tốc độ thiết kế đạt 80km/h, nhằm giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Nam.

Trong quy hoạch phát triển quốc gia, trục quốc lộ 1 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế trọng điểm, giữ vai trò kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải, tạo động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Cùng lúc với cải tạo giao thông, Hà Nội đang bước vào chiến dịch chống ngập lớn nhất nhiều năm qua.