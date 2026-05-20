Nội dung này được nêu tại dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố.

Dự thảo có một chương quy định các chính sách đặc thù đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Thành phố xác định nguyên tắc ưu tiên tái định cư tại chỗ và nâng cao chất lượng nhà ở, môi trường sống của người dân sau cải tạo.

Về lựa chọn nhà đầu tư, dự thảo cho phép áp dụng hình thức lựa chọn trong trường hợp đặc biệt, tức giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với một số dự án cải tạo chung cư cũ.

Khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Thế Bằng

Nhà đầu tư được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết, đề xuất dự án và thực hiện thủ tục theo cơ chế “làn xanh”, “luồng xanh” của thành phố. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn lực triển khai, thực hiện đầy đủ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư và chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc không thực hiện đúng cam kết.

Người dân được lựa chọn hình thức bồi thường

Dự thảo nêu rõ, chủ sở hữu nhà chung cư được bố trí tái định cư tại chỗ, trừ trường hợp người dân có nhu cầu nhận tiền hoặc chuyển đến nơi ở khác.

Người dân có thể lựa chọn 4 hình thức bồi thường gồm: nhận căn hộ tái định cư tại chỗ, nhận nhà tại địa điểm khác, nhận tiền hoặc kết hợp cả nhà và tiền.

Căn hộ tái định cư phải có diện tích, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương căn hộ cũ.

Với trường hợp căn hộ mới có diện tích lớn hơn diện tích được bồi thường, người dân phải thanh toán phần chênh lệch theo giá kinh doanh căn hộ tại dự án, nếu không có thỏa thuận khác với chủ đầu tư.

Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến ưu tiên bố trí quỹ nhà tái định cư tại chỗ cho người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách và gia đình nhiều thế hệ có diện tích ở bình quân thấp.

Về chính sách tạm cư, trong thời gian thực hiện dự án, người dân được bố trí nhà tạm cư hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà theo thời gian thực hiện dự án được phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm. Nếu dự án kéo dài quá thời hạn này, chủ đầu tư phải thanh toán toàn bộ chi phí thuê nhà phát sinh.

Ngoài hỗ trợ chỗ ở, dự thảo còn bổ sung chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho các hộ bị ảnh hưởng.

Người lao động mất việc hoặc bị ảnh hưởng sinh kế được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và giới thiệu việc làm. Hộ gia đình, cá nhân cũng có thể được vay vốn ưu đãi để ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất kinh doanh. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ do UBND TP Hà Nội quy định.

Trước đó, Hà Nội đã ban hành kế hoạch cải tạo 2.160 chung cư cũ tại 48 phường, xã và đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ quy hoạch trước quý 2/2027, hướng tới hoàn thành tái thiết toàn bộ 2.160 chung cư trên địa bàn vào năm 2035.

Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030, Hà Nội đặt mục tiêu từ năm 2026-2030 sẽ hoàn thành cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định, với quy mô khoảng 1,5 triệu m2 sàn.

