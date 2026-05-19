Thông tin trên được Phó Chủ tịch Hà Nội Trương Việt Dũng nêu tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo báo chí sáng nay về tình hình công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn thành phố.

Hiện, các xã, phường đang triển khai GPMB khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án vốn ngân sách và 147 dự án vốn ngoài ngân sách. Trong số này có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội.

"Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP, phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Hà Nội xác định đẩy nhanh tiến độ GPMB, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách", Phó Chủ tịch Hà Nội cho hay.

Hà Nội tháo dỡ mặt bằng, mở rộng đường nối Vành đai 2 và Vành đai 3. Ảnh: Thạch Thảo

Theo ông Trương Việt Dũng, UBND TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và các dự án trọng điểm.

Vào chiều thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, lãnh đạo thành phố họp rà soát tiến độ, kiểm đếm. Các đơn vị phải báo cáo rõ những thay đổi so với tuần trước để xác định các điểm nghẽn cần xử lý.

“Chúng tôi nắm được mức độ tăng, giảm, vướng ở đâu và phải tập trung xử lý điểm nghẽn nào. Đây là nội dung chúng tôi kiểm tra quyết liệt”, Phó Chủ tịch Hà Nội cho hay.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra hiện trường và kiểm điểm tiến độ hằng tuần đối với các dự án trọng điểm.

Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm của thành phố do Phó Bí thư thường trực Thành ủy làm trưởng ban, một Phó Chủ tịch UBND TP làm Phó Trưởng ban thường trực.

Đầu tư xây dựng 9 dự án lớn

Theo UBND TP Hà Nội, từ 2 tháng cuối năm 2025 đến nay, công tác GPMB đã có chuyển biến rõ nét, nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã hoàn thành GPMB.

Trong đó có 4 cầu vượt sông Hồng (Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi); tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70 và tuyến đường Tam Trinh.

Thành phố đang tập trung GPMB các tuyến vành đai 2,5, 3, 3,5; các tuyến giao thông trọng điểm và 3 cầu vượt sông Hồng còn lại (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát), với mục tiêu hoàn thành trước 30/6/2026 đối với các cầu và đoạn tuyến còn lại của vành đai 2,5.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thạch Thảo

Ngoài ra, Hà Nội đang thực hiện GPMB và đầu tư xây dựng 9 dự án lớn gồm: Khu đô thị thể thao Olympic; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và Tây Tựu; dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP loại hợp đồng BT; Dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo hình thức PPP - hợp đồng BT;

3 khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh; Thiên Lộc - Phúc Thịnh và Mê Linh (Bắc Thăng Long Urban City); Bình Minh và Tam Hưng.

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian tới thành phố tiếp tục xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Thành phố cũng sẽ tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đồng thời bảo đảm điều kiện tái định cư, sinh kế và hạ tầng để người dân ổn định cuộc sống.