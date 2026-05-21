Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các cơ quan truyền thông của thành phố đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội nhận được tờ trình của Văn phòng UBND TP Hà Nội về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Vũ Đại Thắng.

Cơ quan này cho biết mọi ý kiến phản hồi của nhân dân gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội tại địa chỉ số 37 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Ông Vũ Đại Thắng 50 tuổi, quê Hà Nội, trình độ thạc sĩ Quan hệ quốc tế, cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân Luật.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội từng giữ chức Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2015. Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 8/2020 - 10/2024, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Đến tháng 10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Vào tháng 11/2025, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ông cũng được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.