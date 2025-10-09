Khi tỷ phú sợ ngày tận thế: Bên trong hầm trú ẩn tránh chiến tranh hạt nhân

Giữa vùng Texas (Mỹ) rộng lớn, nhà máy Atlas Survival Shelters hoạt động suốt ngày đêm để chế tạo những “ngôi nhà cuối cùng” - hầm trú ẩn cho giới siêu giàu - nơi có thể chống chịu chiến tranh hạt nhân, thiên tai hay đại dịch.