Theo ghi nhận của VietNamNet, sau nửa năm thi công dự án mở rộng đường Chu Văn An với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, mặt bằng đã bàn giao đầy đủ nhưng việc di dời hạ tầng điện vẫn chậm tiến độ. 