XEM CLIP:

Chiều 7/9, Công an phường Khánh Hội (quận 4 cũ) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ nam tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 13h ngày 7/9, trên đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội), 2 tài xế đang dừng xe trên đường thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, tài xế xe phía trước rời buồng lái, tiến đến đập bể cửa kính xe tải phía sau, rồi nhoài người lên cabin liên tục tấn công người bên trong buồng lái.

Hình ảnh tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp. Ảnh: Cắt từ clip

Vụ việc khiến một người bị thương, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định là đồng nghiệp làm cùng hãng xe với nghi phạm.

Camera hành trình của ô tô lưu thông trên đường đã ghi nhận lại diễn biến, sau đó phát tán trên mạng xã hội.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an địa phương đã khẩn trương truy xét, bắt giữ nghi phạm tại địa bàn huyện Củ Chi cũ sau 1 giờ gây án.

Hiện Công an đang lấy lời khai nghi phạm để điều tra, xử lý.