Chiều 9/9, ghi nhận của PV VietNamNet, nhánh rẽ từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay quốc lộ 13 theo hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi Thủ Đức bị đóng hoàn toàn, buộc người đi đường phải chạy thẳng lên cầu cạn.

Nhánh rẽ từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay quốc lộ 13 được lắp đặt dải phân cách cứng bằng bê tông. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo đúng lộ trình, người dân phải chạy tới giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường số 20 mới được quay đầu trở lại để về hướng Bình Thạnh. Tuy nhiên, do không nắm được thông tin nên người dân bối rối với phương án đóng đường này. Nhiều người có lộ trình di chuyển qua cầu Bình Triệu 2 để vào trung tâm TPHCM buộc phải chạy về đường số 20 để quay đầu trở lại.

Hình ảnh hàng nghìn xe máy, ô tô len lỏi, lấn làn đã tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Việc đóng đường bất ngờ khiến giao thông rối loạn. Ảnh: TK.

Hàng nghìn phương tiện chôn chân trên cầu Bình Lợi. Ảnh: TK.

Người dân bối rối với phương án đóng đường bất ngờ khiến họ 'tiến thoái lưỡng nan". Nhiều người có lộ trình di chuyển qua cầu Bình Triệu 2 để vào trung tâm TPHCM buộc phải chạy về đường số 20 để quay đầu trở lại. Ảnh: TK.

Tình trạng ùn ứ từ giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh cũ) tới đường số 20 (TP Thủ Đức) kéo dài hơn 1km. Ảnh: TK.

Dòng xe nối dài trên đường Phạm Văn Đồng khi vừa thoát qua khỏi cầu Bình Lợi. Ảnh: TK.

Lý giải về việc này, phía Sở Xây dựng TPHCM cho biết, do tình hình giao thông tại khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 quá phức tạp, lượng xe từ các hướng đổ về quá đông nên cần tạm đóng nhánh rẽ để điều tiết. Biện pháp này nhằm giảm lượng xe đổ dồn về vòng xoay, chấp nhận việc người dân phải đi đường vòng xa hơn để tránh kẹt xe.

Được biết, lộ trình thay thế hiện tại là: Đường Phạm Văn Đồng -> cầu vượt cạn qua quốc lộ 13 -> quay đầu tại giao lộ đường số 20 -> đường Phạm Văn Đồng -> quốc lộ 13.

Việc điều tiết giao thông tại đây càng trở nên căng thẳng hơn khi cầu Bình Triệu 1 đang được thi công kích nâng tĩnh không, gây ảnh hưởng đáng kể đến giao thông khu vực.