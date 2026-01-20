Tối 20/1, Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) chật kín người dân đến cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết U23 Châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc.

Theo ghi nhận của VietNamNet, khoảng 20h30, đông đảo người hâm mộ đã tập trung tại các điểm lắp màn hình LED, sẵn sàng tiếp lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam. Để phục vụ nhu cầu xem bóng đá của người dân, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã lắp đặt 6 màn hình LED lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ động viên theo dõi trận đấu.