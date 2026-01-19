Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Thời gian: 22h30 ngày 20/01/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City

Giải đấu: VCK U23 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360, VTV5, VTV Cần Thơ

Link xem tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trên TV360: https://tv360.vn/tv/9887?ch= 9887&ev=842749&es=2&col=rcm_ live_now§=RECOMMEND&page= home

Sau chiến thắng ấn tượng trước U23 UAE, U23 Việt Nam lần đầu góp mặt ở bán kết châu lục sau 8 năm, kể từ kỳ tích Thường Châu 2018.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, toàn đội đang đạt điểm rơi phong độ với chuỗi 15 trận thắng chính thức, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội tốt nhất giải (17,9%) và tinh thần hưng phấn rõ rệt.

Đối thủ của Việt Nam là U23 Trung Quốc, đội vừa vượt qua U23 Uzbekistan bằng loạt luân lưu. Dù chỉ ghi 1 bàn từ đầu giải, Trung Quốc sở hữu hàng thủ “thép” chưa thủng lưới và thủ môn Li Hao dẫn đầu giải về số pha cứu thua (24).

Lịch sử đối đầu U23 cho thấy cán cân khá cân bằng, nhưng ở các giải chính thức Việt Nam vẫn chưa ghi bàn vào lưới Trung Quốc.

Trận bán kết vì thế hứa hẹn căng thẳng, nơi U23 Việt Nam cần giữ tập trung tối đa, linh hoạt chiến thuật để vượt qua “bức tường” phòng ngự, hướng tới mục tiêu vào chung kết.

Đội hình dự kiến trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát.

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Umidjan Yusup, Xu Bin, Mutellip Iminqari, Peng Xiao, Li Zhenquan, Behram Abduweli, Wang Yudong, Yang Xi.