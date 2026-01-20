Trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào 22h30 ngày 20/1.

Từ trước đó 1 ngày, gia đình trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (SN 2004, Hà Nội) tất bật chuẩn bị mọi thứ để mời bà con đến xem bóng.

Gia đình cầu thủ Hiểu Minh bắc rạp ngoài sân đình, mời bà con đến xem trận bán kết

Ông Nguyễn Tiến Quang (52 tuổi) – bố cầu thủ Hiểu Minh cho hay, ông cùng đông đảo người hâm mộ bóng đá trong thôn, xã quyết định bắc rạp ở sân đình để bà con có không gian xem bóng thoải mái. Bà con hy vọng có thể được tận hưởng không khí náo nhiệt, sôi động trước trận cầu quan trọng của các chiến binh sao vàng.

Từ chiều 19/1, gia đình ông Quang cùng mọi người đã chung tay dựng rạp ở sân đình. Ông thuê màn hình LED 30m2 để mọi người xem bóng rõ nét hơn. Ngoài ra, ông còn chuẩn bị mấy chục bộ bàn ghế, nước uống, bánh kẹo để mọi người xem bóng vui vẻ, thoải mái nhất.

“Sự chuẩn bị này không phải của riêng gia đình tôi mà của tất cả những người hâm mộ bóng đá trong thôn, xã. Ai cũng phấn khởi, nhiệt tình chuẩn bị để bà con có khoảnh khắc chung vui”, ông Quang nói.

Chương trình văn nghệ trước giờ xem trận bán kết ở quê nhà Hiểu Minh

Bên cạnh đó, ông Quang còn thuê ca sĩ về biểu diễn để không khí thêm sôi động.

Tối 19/1, mọi công đoạn chuẩn bị xong xuôi, bà con đã có mặt tại sân đình để ca hát. Sáng 20/1, không khí trong thôn náo nhiệt hơn thường ngày, mọi người hẹn nhau sắp xếp công việc để chiều tối đến sân đình chờ xem bóng.

“Gia đình tôi cũng như bà con, rất chờ mong được xem trận bán kết. Mọi người cùng mong các cầu thủ nước nhà thi đấu vững vàng, đạt kết quả như mong đợi”, ông Quang phấn khởi nói.

Cầu thủ Hiểu Minh (ngoài cùng bên trái) bên gia đình

Những ngày qua, cầu thủ Hiểu Minh và gia đình thường xuyên gọi điện trò chuyện với nhau. Trung vệ Hiểu Minh vốn là người điềm đạm, kín tiếng, không muốn gây chú ý quá nhiều. Anh thường thủ thỉ với bố mẹ, mong gia đình không quá xôn xao để tránh các tình huống khó xử.

“Tôi cũng động viên con chỉ tập trung vào thi đấu, đừng quan tâm đến những chuyện bên lề”, ông Quang chia sẻ.

Không khí chuẩn bị tại gia đình cầu thủ Lê Phát

Sáng sớm 20/1, bà Lê Thị Mỹ Linh (46 tuổi, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) – mẹ tiền đạo Lê Phát (SN 2007) đi sắm một số vật dụng như cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu... để chuẩn bị cổ vũ trận bán kết. Theo dự kiến, tối cùng ngày sẽ có khoảng 40-50 người đến nhà bà cùng xem bóng.

“Chúng tôi có căn nhà bỏ trống kế bên nhà đang ở nên tổ chức xem trận bán kết ở đó. Tôi mượn máy chiếu, chiếu màn hình cỡ lớn để bà con xem bóng dễ hơn.

Ngoài ra, chúng tôi mua thêm 5-6kg thịt gà, nấu nồi cháo mời bà con ăn, phòng xem bóng khuya sẽ đói”, bà Linh kể.

Anh trai, chị dâu và cháu của cầu thủ Lê Phát hứng khởi trước giờ bóng lăn

Không khí cổ vũ trận bán kết ở xóm bà Linh nhộn nhịp từ sáng. Mọi người hò hẹn nhau buổi tối đến nhà bà xem bóng.

Về phần mình, bà đã gọi điện thăm hỏi và động viên con trai thi đấu, đồng thời kể cho con nghe không khí cổ vũ ở quê mình. Bà hy vọng con và toàn đội thi đấu vững vàng, giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc.

“Nếu đội mình vào chung kết, gia đình tôi ráng bắc rạp và thuê màn hình lớn hơn cho bà con xem”, bà Linh hứa hẹn.

Ở quê nhà Phú Thọ, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Huy (56 tuổi) – bố tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc (SN 2003) cũng chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp bà con đến nhà xem trận bán kết.

Ông Huy mong con cùng các đồng đội thi đấu vững vàng

Ông Huy chia sẻ, dự kiến có khoảng 20 người đến nhà mình xem bóng, đều là họ hàng, làng xóm đã cùng vợ chồng ông xem những trận vòng bảng và trận tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Tối nay, vợ chồng ông chuẩn bị nồi cháo cùng vài món đồ nhắm để mọi người cùng nhau xem bóng. Ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón xem trận cầu nảy lửa và những pha bóng đầy bất ngờ của cả hai đội.

