Lịch thi đấu chung kết U23 châu Á 2026

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

23/01

22:00

U23 Việt Nam/ U23 Trung Quốc - U23 Hàn Quốc

 Tranh hạng 3

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

24/01

22:00

 U23 Việt Nam/ U23 Trung Quốc - U23 Nhật Bản Chung kết

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết U23 châu Á 2026

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

20/01

18:30

U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc

 Bán kết 1

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

20/01

22:30

 U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc Bán kết 2

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn