Trọng tài Alexander George King người Australia lần thứ 2 cầm còi ở trận đấu có U23 Việt Nam, gặp U23 Trung Quốc tại bán kết giải U23 châu Á 2026.
|
Lịch thi đấu chung kết U23 châu Á 2026
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
23/01
22:00
|
U23 Việt Nam/ U23 Trung Quốc - U23 Hàn Quốc
|Tranh hạng 3
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
24/01
22:00
|U23 Việt Nam/ U23 Trung Quốc - U23 Nhật Bản
|Chung kết
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết U23 châu Á 2026
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
20/01
18:30
|
U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc
|Bán kết 1
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
20/01
22:30
|U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
|Bán kết 2
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
Trái ngược với tuyên bố "không xem U23 Việt Nam thi đấu", HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc có trong tay nhiều thông tin giá trị về U23 Việt Nam trước trận bán kết giải U23 châu Á 2026.
HLV Kim Sang Sik hoàn toàn yên tâm với tình trạng sức khoẻ của Đình Bắc, cùng U23 Việt Nam sẵn sàng đánh bại U23 Trung Quốc trong 90 phút ở trận bán kết U23 châu Á 2026.
U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á khiến nhiều người hâm mộ phấn khích. Nhưng đằng sau cảm giác “dễ thở” lại là không ít thách thức tiềm ẩn.
U23 Việt Nam bước vào bán kết U23 châu Á 2026 với khí thế cao nhất, sẵn sàng cho màn so tài nảy lửa trước U23 Trung Quốc đầy lì lợm.