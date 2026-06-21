Chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM tổ chức, nhằm tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã ra đi trong đại dịch Covid-19.