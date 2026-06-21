Hàng nghìn người xúc động tưởng niệm đồng bào ra đi trong đại dịch Covid-19

Tối 19/6, tại Công viên Lý Thái Tổ, đông đảo y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu, tình nguyện viên chống dịch cùng thân nhân các nạn nhân Covid-19 đã dự lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ qua đời trong đại dịch.