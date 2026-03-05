Tối 5/3, màn trình diễn nhạc nước tại công viên Lý Thái Tổ - khu vực tượng đài Giọt nước (phường Vườn Lài, TPHCM) thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng.

Theo ghi nhận của VietNamNet, từ rất sớm, người dân và du khách đã có mặt và phủ kín khu vực xung quanh tượng đài để chờ đợi màn biểu diễn. Theo đó, chương trình diễn ra từ 17h-17h30 và 20h-20h30 mỗi ngày, tiết mục nhạc nước kéo dài khoảng 3-4 phút (tương ứng với một bài nhạc).