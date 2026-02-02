Sáng 2/2, biểu trưng hình giọt nước – hạng mục điểm nhấn của công viên, đồng thời là biểu tượng tưởng niệm các nạn nhân đã mất trong đại dịch Covid-19 – được lắp đặt tại vị trí trung tâm hồ nước Công viên Lý Thái Tổ (TPHCM).

Tác phẩm mang hình dáng giọt nước, cao 6m, chu vi 13m, được chế tác từ inox gương có độ bền cao, chống gỉ, với bề mặt phản chiếu không gian xung quanh. Đặc biệt bên trong lòng biểu trưng hình giọt nước rỗng, được thiết kế đặc biệt để khi ánh sáng (Mặt trời, Mặt trăng) chiếu qua thì người nhìn sẽ thấy hình trái tim.

Phối cảnh 3D sau khi hoàn thành việc lắp đặt. Ảnh: Chủ đầu tư

Theo đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu (chủ đầu tư), hình ảnh giọt nước gợi nhắc đến nỗi buồn và mất mát, trong khi trái tim bên trong tượng trưng cho lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự sẻ chia của con người. Chất liệu phản chiếu của tác phẩm mang thông điệp rằng mỗi cá nhân đều hiện diện trong ký ức chung, không ai đơn độc trước những đau thương đã trải qua.

Công nhân đang lắp đặt đèn chiếu sáng tại các bậc thang dẫn xuống trung tâm hồ nước.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ - biểu tượng ghi nhận sự chung sức đồng lòng của người dân TPHCM vượt qua đại dịch Covid-19 - gần như hoàn thiện các hạng mục. Công viên có không gian mở, xanh, kết hợp tưởng niệm và sinh hoạt cộng đồng. Công trình dự kiến khánh thành vào ngày 12/2.

Các hạng mục khác cũng đang được gấp rút hoàn thiện để phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Công viên có lối vào chính tại góc đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương, kết nối với vòng xoay trung tâm. Không gian bao gồm quảng trường đón chào, quảng trường đài phun nước rộng khoảng 1.800m², khu cây xanh, đồi cỏ và các công trình phụ trợ.

Ba biệt thự cũ trong khuôn viên được giữ lại và cải tạo thành nhà cộng đồng, thư viện công cộng, không gian trưng bày nghệ thuật và các tiện ích phục vụ người dân.

Khuôn viên công viên được trồng nhiều cây mai, tạo điểm nhấn cảnh quan và không khí Tết khi công trình chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Được quy hoạch trên khu đất từng bỏ hoang, công viên số 1 Lý Thái Tổ hướng tới tạo lập không gian công cộng xanh – sạch – đẹp cho người dân, đồng thời ghi dấu tinh thần đoàn kết của thành phố sau đại dịch Covid-19.