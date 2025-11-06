Khu đất nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài, TPHCM) gồm 7 biệt thự cổ kiểu Pháp từng thuộc gia đình chú Hỏa - "vua nhà đất" Sài Gòn xưa. Sau 1975, khu đất do Bộ Ngoại giao quản lý nhưng bỏ hoang, nay đang hoàn tất thủ tục bàn giao cho thành phố để làm công viên, sân chơi cộng đồng và không gian ngầm phục vụ sinh hoạt đô thị.