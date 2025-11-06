Người dân xúc động khi TPHCM sắp có đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đất 4,3 ha tại số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) sẽ được chuyển đổi thành công viên và xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.