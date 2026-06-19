Lễ tưởng niệm anh linh các liệt sĩ, đồng bào yêu nước ở Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm và kỳ siêu anh linh các liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước tại Công viên Lê Thị Riêng.