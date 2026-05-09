Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu) do Pháp xây năm 1863, nổi tiếng gắn với sự kiện ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành xuống tàu bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Công trình mang kiến trúc phương Tây kết hợp nét Việt Nam, hiện là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố với 7 phòng trưng bày.