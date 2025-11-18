Sau hơn một thập kỷ khởi công và nhiều lần đổi chủ, hai ‘siêu dự án’ IFC One Saigon và One Central HCM nằm trên các khu đất đắc địa ở trung tâm đang có cơ hội hồi sinh khi TPHCM gỡ vướng pháp lý.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết UBND TP vừa ban hành công văn điều chỉnh tiến độ One Central HCM, cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 48 tháng. Sở Xây dựng được giao hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai theo quy định.

Đối với IFC One Saigon, UBND TP đã nhận đơn của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (hiện đang bị giam giữ), xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án. Văn bản đề nghị đã được chuyển đến các sở, ngành liên quan để thẩm định và xử lý theo thẩm quyền.