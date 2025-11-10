Trả lời câu hỏi về hai công trình cao ốc “đắp chiếu” nhiều năm tại phường Sài Gòn và phường Bến Thành gây mất mỹ quan đô thị, sở cho biết cả hai dự án đều đã được thành phố xem xét, tháo gỡ từng bước.

Dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê, tọa lạc tại số 34 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với công trình tọa lạc tại số 34 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cũ) - có tên ban đầu Saigon M&C Tower - là một dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê.

Công trình được cấp phép xây dựng từ năm 2008, do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư. Sau khi dừng thi công từ năm 2012, dự án rơi vào tình trạng dang dở.

UBND TPHCM đã có văn bản số 8470/VP-ĐT ngày 15/10/2025 và phiếu chuyển số 2998/PC-VP ngày 10/10/2025 đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn để xem xét đơn kiến nghị của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hiện đang bị giam giữ) xin tiếp tục đầu tư, hoàn thiện tòa nhà và đổi tên là IFC One Saigon.

Hiện Sở Xây dựng đang cùng các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện thẩm định, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Được biết, sau hơn một chục năm “nằm phơi nắng mưa”, dự án từng được tái khởi động vào tháng 8/2022 bằng cách thay kính mặt ngoài. Tuy nhiên, sau khi thay kính, công trình tiếp tục dừng thi công.

Công trình khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn đối diện chợ Bến Thành. Ảnh: Anh Phương

Tương tự, theo tài liệu năm 2002, One Central HCM (đối diện chợ Bến Thành) là công trình khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn tại thửa đất số 53, 75, tờ bản đồ số 1 và 15 thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cũ, nay là phường Bến Thành.

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư theo Giấy phép Xây dựng số 100/GPXD ngày 16/9/2013 và Phụ lục điều chỉnh số 14132/SXD-CPXD ngày 1/11/2019 của Sở Xây dựng TPHCM.

Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco sau đó chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty TNHH Sài Gòn Glory. Việc này đã được chính quyền thành phố tháo gỡ về pháp lý và tiến độ.

Cụ thể, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 5210/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 chấp thuận việc chuyển nhượng trên. Mới đây, ngày 16/10/2025, UBND thành phố lại có văn bản cho phép điều chỉnh dự án đầu tư. Theo đó, thành phố cho gia hạn tiến độ thực hiện thêm 48 tháng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai.

Trước đó, UBND thành phố có văn bản gửi Sở Xây dựng về kiến nghị của Công ty TNHH Sài Gòn Glory.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn công ty thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.