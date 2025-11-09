Bộ Xây dựng nói rõ điều kiện miễn giấy phép xây dựng nhà dưới 7 tầng ở Hà Nội

Bộ Xây dựng cho biết, tại điểm h khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt 2025 có nêu quy định về công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Theo đó, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Siêu dự án 300.000 tỷ đồng ven sông Hồng: Hà Nội cần tính kỹ, cảnh báo các tác động tiêu cực

Hà Nội đang khởi động dự án đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng với mức đầu tư dự kiến 300.000 tỷ đồng.

KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cho biết, việc Hà Nội khởi động dự án đại lộ sông Hồng diễn ra trong bối cảnh lần đầu tiên, yếu tố “hạnh phúc” được nêu trong tiêu đề văn kiện báo cáo chính trị tại Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố.

Sông Hồng mùa nước lũ. Ảnh: Hoàng Hà

Theo ông Ánh, đây là điểm mới, cũng là đột phá trong tư duy quản trị đô thị, tác động đến mọi lĩnh vực phát triển. Đặc biệt là cách Hà Nội hoạch định chiến lược, quy hoạch và triển khai các dự án như đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo vị kiến trúc sư này, Hà Nội muốn hướng đến phát triển đô thị hạnh phúc thì các dự án quy hoạch dọc sông Hồng phải xem xét trên 5 yếu tố về pháp lý, vật lý, đạo lý, khoa học và lý trí.

Mua nhà 6 tỷ trong ngõ vừa một xe máy, cả năm chưa bán nổi

Năm 2024, anh Nguyễn Hoàng Lâm (trú tại Đống Đa, Hà Nội) quyết định mua một căn nhà 5 tầng nằm sâu trong ngõ nhỏ phố Khâm Thiên với giá hơn 6 tỷ đồng. Căn nhà được xây kiên cố, nội thất hiện đại, nhưng lại nằm ở vị trí cuối ngõ, lối đi chỉ vừa một chiếc xe máy.

Ban đầu, anh Lâm cho rằng vị trí trong ngõ sâu sẽ mang lại sự yên tĩnh, tránh được tiếng ồn và khói bụi từ mặt phố. Tuy nhiên, thực tế sinh sống nhanh chóng phơi bày những bất cập.

Từ cuối năm 2024, anh Lâm bắt đầu rao bán căn nhà với mức giá tương đương giá mua ban đầu, khoảng 6,2 tỷ đồng. Anh đăng tin trên các trang rao vặt và nhờ môi giới địa phương hỗ trợ. Đến nay, chưa có giao dịch nào thành công.

Lý do Bộ Xây dựng đề xuất phạt 1 tỷ đồng chủ đầu tư chậm làm sổ đỏ cho dân

Liên quan đến vi phạm quy định về nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ), tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất chủ đầu tư không nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho bên mua, thuê mua nhà ở theo quy định sẽ bị xử phạt tùy theo thời gian và quy mô vi phạm.

Trong đó mức phạt cao nhất được đề xuất là từ 12 tháng trở lên, phạt từ 200-300 triệu đồng với dưới 50 căn; từ 300-500 triệu đồng với 50 đến dưới 200 căn và 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với từ 200 căn trở lên.

Bộ Xây dựng đề xuất chủ đầu tư không nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho người mua nhà bị phạt cao nhất 1 tỷ đồng. Ảnh: Thạch Thảo

Ghi nhận từ thực tế, tình trạng tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân vẫn diễn ra tại nhiều chung cư ở Hà Nội và TPHCM. Trong đó có nguyên nhân xuất phát từ việc chủ đầu tư không thực hiện trách nhiệm làm sổ đỏ cho cư dân, nhiều dự án chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ cấp sổ.

Lộ diện ‘ông lớn’ thâu tóm hơn 1,4ha đất của Geleximco ở Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa quyết định cho phép Tập đoàn Geleximco chuyển nhượng một phần dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) cho CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group). Lô đất có ký hiệu VP1 thuộc khu đô thị Thành phố Giao lưu, phường Phú Diễn (Hà Nội), giáp trụ sở Bộ Công an.

Diện tích chuyển nhượng hơn 1,4ha, trong đó tổng diện tích sàn xây dựng gần 95.000m2. Khu đất này có chức năng văn phòng, thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (officetel) với chiều cao 30-35 tầng, bố trí ba hầm, mật độ xây dựng 46%.

Tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng khoảng 2.850 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng dự kiến hoàn thành trong quý IV năm nay.