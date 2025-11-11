Hiện trạng nút giao nghìn tỷ ở TPHCM, dân mong sớm về đích sau 9 năm thi công

Sau gần 9 năm thi công, dự án nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái, TPHCM) hơn 3.400 tỷ đồng vẫn chưa về đích. Đây cũng là một trong những "điểm đen" về ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua.