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Thứ Bảy, 01/08/2026 - 00:39

HLV Kim Sang-sik lên tiếng về quyết định thay sớm Đình Bắc

Xuân Minh

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HLV Kim Sang-sik cho biết Nguyễn Đình Bắc chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, nên ban huấn luyện quyết định rút tiền đạo này khỏi sân ngay trong hiệp một trận hòa Singapore.

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