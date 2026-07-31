Tối 31/7, tuyển Việt Nam chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore, lượt thứ 3 bảng A, ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik kiểm soát được thế trận, tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng các chân sút của đội chủ nhà tỏ ra vô duyên.

Không chỉ có hàng công "tịt ngòi", hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam cũng mắc nhiều sai lầm ở trận đấu này, rất may cầu thủ Singapore không tận dụng thành công.

Tuyển Việt Nam gấp rút lên đường sang Indonesia vào sáng 1/8. Ảnh: VFF

Với kết quả hòa 0-0 trước Singapore, tuyển Việt Nam bị đẩy xuống vị trí thứ ba trên BXH bảng A, đứng dưới Indonesia và Singapore. Điều này tạo nên áp lực lớn với Xuân Son và các đồng đội trước chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trên sân của Indonesia.

Chuẩn bị cho trận đấu này, tuyển Việt Nam dự kiến di chuyển lên sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 6h sáng. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bay sang Indonesia lúc 8h40, có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu được ví là "chung kết" bảng A.

HLV Kim Sang Sik cho biết, ngay sau khi tới Indonesia, ông và các học trò sẽ có cuộc họp để rút ra bài học ở trận hòa Singapore. Đó là trận đấu mà hầu hết các vị trí của tuyển Việt Nam đều chơi dưới sức, thi đấu nóng vội nên bỏ lỡ nhiều cơ hội.

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