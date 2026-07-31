Patrik Lê Giang (8,5 điểm): Chơi ổn định, chắc chắn và hợp lý trong các tình huống ra vào. Không những vậy Patrik Lê Giang còn hoá người hùng cho tuyển Việt Nam với pha cứu thua không tưởng ở phút 77, vì vậy thủ môn Việt kiều xứng đáng nhận điểm cao nhất đội.

Lê Giang có trận đấu xuất sắc. Ảnh: Anh Hiếu

Tiến Anh (8,5 điểm): Một trận đấu xuất sắc của Tiến Anh, những pha leo biên và những pha tạt bóng mà cầu thủ chạy cánh phải tuyển Việt Nam tạo ra luôn khiến khung thành Singapore phải chao đảo.

Xuân Mạnh (7,5 điểm): Sau ít phút đầu chơi không thật sự tốt, Xuân Mạnh dần lấy lại được phong độ và góp phần chẳng nhỏ vào việc bảo vệ mành lưới đội nhà.

Thành Chung (8 điểm): Ngoài khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, bọc lót, hỗ trợ cho các đồng đội, 2 tình huống lên tham gia tấn công và dứt điểm bằng đầu của Thành Chung xứng đáng nhận điểm cao.

Văn Hậu (7 điểm): Vẫn tạo ra khác biệt trong các pha lên hỗ trợ tấn công, nhưng ở khả năng phòng ngự lại thiếu ổn định.

Văn Vĩ (6,5 điểm): Không đóng góp được quá nhiều trong trận đấu mới kết thúc. Cánh trái của cầu thủ này thường xuyên bị Singapore khoét.

Hoàng Đức (8,5 điểm): Khi các vệ tinh chơi không tốt, Hoàng Đức là người gồng gánh cả tuyến giữa của tuyển Việt Nam ở tấn công lẫn phòng ngự.

Đáng tiếc dù tạo ra cơ hội nhưng các đồng đội lại bỏ lỡ, hoặc tự mình dứt điểm nhưng vận may không mỉm cười khiến trận đấu rất hay của Hoàng Đức chưa trọn vẹn.

Hoàng Đức cũng có 1 trận đấu tốt dù không thể giúp đội nhà chiến thắng. Ảnh: Anh Hiếu

Quang Hải (6,5 điểm): Chơi xông xáo, nhưng một trận đấu nữa Quang Hải thi đấu không thật nổi bật.

Đình Bắc (6,5 điểm): Dù tạo ra những pha bóng đột biến, nhưng chiều ngược lại các tình huống dứt điểm tương đối ngẫu hứng, thậm chí có phần cẩu thả của Đình Bắc khiến cầu thủ này khó nhận điểm cao.

Xuân Son (6,5 điểm): Có một trận đấu xông xáo, nhưng Xuân Son lại không ghi bàn dù có cơ hội. Vì vậy Xuân Son chỉ nhận điểm khá.

Hoàng Hên (6,5 điểm): Giống các đồng đội trên hàng công, Hoàng Hên chơi không tệ nhưng điều cần là các pha dứt điểm chính xác lại chưa đến, vì vậy phải nhận những điểm trừ không đáng có.

Tài Lộc (6,5 điểm): Tương tự như các chân sút bên phía tuyển Việt Nam, Tài Lộc đã không thật sự may mắn trong các pha dứt điểm cuối cùng.

Tuấn Tài, Hai Long (cùng 6 điểm): Cả hai vào sân với kỳ vọng lớn nhưng rốt cuộc để lại quá ít dấu ấn sau hơn 30 phút góp mặt.

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