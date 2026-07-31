Dù tạo ra vô số cơ hội, nhưng tuyển Việt Nam không thể ghi bàn, chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Singapore, tại lượt trận thứ 3 bảng A, ASEAN Cup 2026. Ngoài việc đội chủ nhà thể hiện không tốt, quyết định thay Đình Bắc ở cuối hiệp 1 của HLV Kim Sang Sik cũng khiến nhiều người bất ngờ.

"Với những gì đã chuẩn bị, Đình Bắc làm chưa tốt nhiệm vụ. Thực tế Tài Lộc vào sân thể hiện tốt hơn, có cú dứt điểm vào xà ngang. Hơi tiếc là cậu ấy chưa tận dụng cơ hội để có bàn thắng. Chúng tôi vẫn còn hai trận đấu nữa, tôi cố gắng sử dụng hiệu quả hơn hai cầu thủ này.

Đình Bắc bị thay ra sớm. Ảnh: Hoàng Hải

Tôi biết Đình Bắc tiếc nuối vì không thể chơi hết trận. Nhưng bất cứ ai cũng cần hy sinh về mục tiêu chung của đội. Tôi sẽ động viên cậu ấy để có trận đấu tốt gặp Indonesia", HLV Kim Sang Sik lý giải về quyết định rút Đình Bắc ra nghỉ sớm.

Ngoài Đình Bắc, theo HLV Kim Sang Sik, Quang Hải cũng có một trận đấu chơi không đúng khả năng, còn Xuân Son không phát huy được hết sức mạnh, ông nói: "Có thể mọi người thấy Xuân Son bị cô lập dù tuyển Việt Nam tạt nhiều. Nhưng đó là một phần của bóng đá. Tôi thừa nhận thay Quang Hải ra hơi muộn, nhưng cậu ấy là đội trưởng, là thủ lĩnh tinh thần của đội, có thể giữ được sự ổn định trong tinh thần chiến đấu".

HLV Kim Sang Sik không hài lòng về tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Về việc tuyển Việt Nam chơi không đúng sức, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Chúng tôi làm không tốt việc gây áp lực để giành lại bóng, phần vì Singapore thoát pressing tốt. Có thể sau khi thắng Timor Leste, các cầu thủ Việt Nam hưng phấn quá, nên trận này họ bị cuống khi gặp Singapore. Chắc chắn Ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ phải họp khẩn trương khi đến Indonesia ngày mai. Đội phải rút ra những bài học".

"Khó mà tìm được điểm sáng của tuyển ở trận này, nhưng tôi cũng phải ghi nhận thái độ thi đấu, sự quyết tâm của các cầu thủ, họ cố hết sức. Tuy trời mưa nhưng khán giả đến sân cổ vũ đội tuyển rất đông, tôi cảm kích, và thấy thật tiếc khi không thể đền đáp các bạn bằng chiến thắng. Tôi mong mọi người tiếp tục ủng hộ đội tuyển", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

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