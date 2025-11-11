HLV Nguyễn Công Mạnh lên tiếng sau thất bại trên sân Hàng Đẫy

Sau trận thua 0-3 trước CAHN, HLV Nguyễn Công Mạnh thừa nhận đội bóng của ông lép vế hoàn toàn và cần nhanh chóng điều chỉnh để trở lại cuộc đua.