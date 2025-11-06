Macarthur tận dụng lợi thế sân nhà để nhập cuộc đầy hứng khởi, buộc CAHN phải lùi sâu phòng ngự trong những phút đầu.
Sức ép liên tục giúp đội bóng Australia mở tỷ số ở phút 20, khi Sime Grzan dễ dàng dứt điểm cận thành sau pha phối hợp ăn ý của đồng đội.
Dù vậy, CAHN nhanh chóng vùng lên mạnh mẽ. Phút 30, Adou Minh tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để tung cú sút bồi, gỡ hòa 1-1 cho đại diện Việt Nam.
Tuy nhiên, cuối hiệp một, đại diện Việt Nam gặp tổn thất lớn khi tiền đạo chủ lực Alan phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Đình Bắc.
Sau giờ nghỉ, CAHN thi đấu tự tin hơn, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Khi đang mải mê tấn công, đội khách nhận đòn phản công chí mạng ở phút 75 - Anthony Caceres dứt điểm đưa bóng chạm chân Mauk làm đổi hưởng khiến Nguyễn Filip bó tay, ấn định thắng lợi 2-1 cho Macarthur.
CAHN nỗ lực đến phút cuối, nhưng cú sút dội cột dọc của Rogerio Alves khiến cựu vương V-League rời sân trong tiếc nuối và mất ngôi đầu bảng E vào tay chính đội bóng nước Úc.
Ghi bàn:
Macarther: Grzan (20'), Caceres (76')
CAHN: Adou Minh (30')
Đội hình xuất phát
Macarthur FC: Kurto (12), Da Silva (3), Uskok (6), Talbot (25), Politidis (19), Caceres (10), Vickery (8), Randazzo (17), Brattan (26), Grzan (7), Ji Dong-Won (33).
CAHN: Nguyễn Filip (1), Đình Trọng (21), Hugo Gomes (3), Quang Vinh (7), Vitao (8), Stefan Mauk (6), Quang Hải (19), Adou Minh (Leo Artur 82'), Văn Đô (88), China Alves (30), Alan (Đình Bắc 45').
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại 1-2 đầy tiếc nuối của CAHN. Kết quả này khiến đại diện Việt Nam mất ngôi đầu bảng E AFC Champions League Two 2025/26 vào tay chính đối thủ. Thậm chí, nếu ở trận đấu sau đây, Đại Phố đánh bại Bắc Kinh Quốc An thì CLB V-League còn bị tụt xuống vị trí thứ 3.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ. Sức ép liên tục được các cầu thủ CAHN tạo ra về phía khung thành của Macarthur.
84'
Mauk dẫn bóng vào góc vòng cấm địa rồi tung cú sút chéo góc đưa bóng đập cột dọc khung thành Macarthur. CAHN đang dốc toàn lực chơi pressing tầm cao.
82'
Leo Artur bị thẻ vàng đầy lãng xẹt, anh vào sân thay Adou Minh (bị đau) khi trọng tài bàn chưa cho phép.
75'
Caceres ghi bàn may mắn cho Macarthur
Từ pha treo bóng vào vòng cấm CAHN, cầu thủ áo đỏ đánh đầu phá bóng lên, Caceres vung chân dứt điểm. Mauk trong nỗ lực dùng chân cản phá làm trái bóng đổi hướng khiến Nguyễn Filip bó tay.
65'
CAHN đang có được thế trận tốt trước Macarthur, Văn Đô vừa trao cơ hội để Đình Bắc dứt điểm trong vòng cấm bị hậu vệ áo đen cản phá.
59'
Vickery thoát xuống rồi dứt điểm chéo góc rất căng nhưng Nguyễn Filip kịp thời cản phá chịu phạt góc. Đội trưởng Brattan vừa phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Quang Hải.
55'
Ở tình huống đá phạt trực tiếp của Quang Hải sau đó, đội trưởng CAHN kết thúc trúng hàng rào chủ nhà. Sau đó Văn Đô chuyền bóng để tiền vệ mang áo số 19 bắt vô-lê đưa bóng đi không trúng đích.
53'
Quang Hải mở biên cho Đình Bắc băng lên khoán phá vào cánh phải của Macarthur, quả tạt vào khiến cầu thủ chủ nhà phá bóng chạm tay một đồng đội. Các cầu thủ CAHN đòi phạt đền nhưng trọng tài người Philippine xua tay.
51'
Những phút đầu hiệp hai khá giống với hiệp đấu thứ nhất khi chủ nhà Macarthur là những người chủ động gây sức ép.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
45'
Đường chuyền về bất cẩn của cầu thủ Macarthur tạo cơ hội để Alves bứt tốc. Tiếc rằng pha bóng quyết định của tiền đạo CAHN bị thủ môn Kurto lao ra phá bóng, lỡ cơ hội ghi bàn đưa đội khách vượt lên.
Trước đó, HLV Polking buộc phải rút Alan bị đau ra nghỉ để nhường chỗ cho Đình Bắc.
40'
Bàn gỡ hòa giúp đại diện V-League thi đấu càng tự tin và quyết tâm hơn trên đất Australia.
33'
Thủ thành Nguyễn Filip mắc sai lầm khi chuyền bóng thẳng vào chân cầu thủ Macarthur. Rất may là thủ thành này kịp lập công chuộc lỗi khi cản phá cú đá của tiền đạo chủ nhà.
30'
Adou Minh gỡ hòa 1-1 cho CAHN
Từ tình huống cố định bên cánh trái của CAHN, bóng được treo vào vòng cấm chủ nhà. Cầu thủ Macarthur đánh đầu phá bóng không tốt, tạo cơ hội để Adou Minh đệm lòng đưa bóng đi cực hiểm về góc thấp khiến thủ môn Kurto không thể cản phá.
27'
Đại diện V-League nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
20'
Grzan mở tỷ số cho Macarther
Từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải của đội chủ nhà, Grzan ập vào đệm bóng cận thành tung lưới Nguyễn Filip, mở tỷ số cho Macarthur.
17'
China Alves đột phá bên cánh trái rồi căng ngang khiến hàng thủ Macarthur chao đảo, buộc phải phá bóng chịu phạt góc.
12'
Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đại diện V-League đang thi đấu đầy tự tin và quyết tâm.
5'
Được chơi trên sân nhà giúp Macarthur FC nhập cuộc hứng khởi, trong khi đội khách CAHN cũng không giấu giếm mục tiêu có điểm trước ki rời nước Úc.
14h45
Trọng tài chính người Philippines - Clifford Daypuvat thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
14h38
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Bên khán đài B của sân Campbelltown có khá nhiều CĐV của CAHN mặc áo cờ đỏ sao vàng đến tiếp lửa Quang Hải và các đồng đội.
14h15
Nhận định trước trận
CAHN đang đứng trước cơ hội lớn để vươn lên ngôi đầu bảng E, nhưng hai trận hòa liên tiếp trước Macarthur FC và Beijing Guoan khiến thầy trò HLV Mano Polking đánh rơi lợi thế. Dù chơi lấn lướt, tạo nhiều cơ hội, đội bóng công an vẫn tự làm khó mình vì những sai lầm nơi hàng thủ và khả năng dứt điểm kém hiệu quả. Hiện tại, khoảng cách chỉ 3 điểm với đội cuối bảng khiến CAHN phải thi đấu thận trọng nếu không muốn bị loại sớm.
Ở chiều ngược lại, Macarthur FC – đại diện của Australia – chưa thể hiện được phong độ xứng tầm. Họ không sở hữu ngôi sao nổi bật, lối chơi thiếu sáng tạo và đang có chuỗi 4 trận toàn hòa 1-1 trên mọi đấu trường.
Trước trận lượt về, CAHN được đánh giá ngang cơ đối thủ nhưng cần khắc phục điểm yếu cá nhân, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo ngoại như Alan, Artur cùng bộ đôi nội Quang Hải – Đình Bắc nếu muốn giành trọn 3 điểm.
Thông tin lực lượng
Macarthur FC: Đầy đủ đội hình.
CAHN: Nguyễn Filip bị chấn thương.