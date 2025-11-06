Macarthur tận dụng lợi thế sân nhà để nhập cuộc đầy hứng khởi, buộc CAHN phải lùi sâu phòng ngự trong những phút đầu.

Sức ép liên tục giúp đội bóng Australia mở tỷ số ở phút 20, khi Sime Grzan dễ dàng dứt điểm cận thành sau pha phối hợp ăn ý của đồng đội.

CAHN thua trận tiếc nuối ở xứ sở chuột túi - Ảnh: CAHN

Dù vậy, CAHN nhanh chóng vùng lên mạnh mẽ. Phút 30, Adou Minh tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để tung cú sút bồi, gỡ hòa 1-1 cho đại diện Việt Nam.

Tuy nhiên, cuối hiệp một, đại diện Việt Nam gặp tổn thất lớn khi tiền đạo chủ lực Alan phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Đình Bắc.

Sau giờ nghỉ, CAHN thi đấu tự tin hơn, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Khi đang mải mê tấn công, đội khách nhận đòn phản công chí mạng ở phút 75 - Anthony Caceres dứt điểm đưa bóng chạm chân Mauk làm đổi hưởng khiến Nguyễn Filip bó tay, ấn định thắng lợi 2-1 cho Macarthur.

CAHN nỗ lực đến phút cuối, nhưng cú sút dội cột dọc của Rogerio Alves khiến cựu vương V-League rời sân trong tiếc nuối và mất ngôi đầu bảng E vào tay chính đội bóng nước Úc.

Ghi bàn:

Macarther: Grzan (20'), Caceres (76')

CAHN: Adou Minh (30')

Đội hình xuất phát

Macarthur FC: Kurto (12), Da Silva (3), Uskok (6), Talbot (25), Politidis (19), Caceres (10), Vickery (8), Randazzo (17), Brattan (26), Grzan (7), Ji Dong-Won (33).

CAHN: Nguyễn Filip (1), Đình Trọng (21), Hugo Gomes (3), Quang Vinh (7), Vitao (8), Stefan Mauk (6), Quang Hải (19), Adou Minh (Leo Artur 82'), Văn Đô (88), China Alves (30), Alan (Đình Bắc 45').