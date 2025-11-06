|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG
|
06/11
14:45
|
Công An Hà Nội - Macarthur FC
|
K+Sport1
|
06/11
19:15
|
Bắc Kinh Quốc An - Đại Phố
|
K+Sport1
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
07/11
00:45
|
Basel - FCSB
|
Crvena Zvezda - Lille
|
Malmo - Panathinaikos
|
Midtjylland - Celtic
|
Dinamo Zagreb - Celta Vigo
|
Nice - Freiburg
|
Red Bull Salzburg - Go Ahead Eagles
|
Sturm Graz - Nottingham Forest
|
Utrecht - Porto
|
07/11
|
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv
|
Bologna - Brann
|
Ferencvarosi - Ludogorets Razgrad
|
PAOK Thessaloniki - Young Boys
|
G.Rangers - Roma
|
Real Betis - Lyon
|
Braga - Racing Genk
|
Stuttgart - Feyenoord
|
Viktoria Plzen - Fenerbahce
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
07/11
|
AEK Athens - Shamrock Rovers
|
AEK Larnaca - Aberdeen
|
Noah - Sigma Olomouc
|
Mainz - Fiorentina
|
KuPS - Slovan Bratislava
|
NK Celje - Legia Warszawa
|
Samsunspor - Hamrun Spartans
|
Shakhtar Donetsk - Breidablik
|
Sparta Praha - Rakow Czestochowa
|
07/11
|
Hacken BK - RC Strasbourg
|
Crystal Palace - AZ Alkmaar
|
Dinamo Kiev - HSK Zrinjski Mostar
|
Shkendija - Jagiellonia Bialystok
|
Lausanne-Sport - Omonia Nicosia
|
Lincoln Red Imps - Rijeka
|
Rapid Wien - Universitatea Craiova
|
Rayo Vallecano - Lech Poznan
|
Shelbourne - Drita Gjilan
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8
|
06/11
|
Al Hazm - Al Khaleej
|
07/11
|
Al Riyadh - Damac
|
Al Qadsiah - Al Kholood
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10
|
05/11
18:00
|
Ninh Binh FC 1-0 SLNA
|
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
05/11
18:00
|
Becamex TP.HCM 2-1 Hải Phòng
|
FPTPlay, HTV1, MyTV, TV360, SCTV
|
05/11
18:00
|
Đà Nẵng 0-1 CA TP.HCM
|
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG
|
05/11
19:15
|
Nam Định 0-1 Gamba Osaka
|
K+Sport1
|
06/11
01:15
|
Al Nassr 4-0 FC Goa
|
K+Sport1
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
06/11
00:45
|
FK Qarabag 2-2 Chelsea
|
TV 360
|
AEP Paphos 1-0 Villarreal
|
ON FOOTBALL
|
06/11
03:00
|
Ajax 0-3 Galatasaray
|
TV 360
|
Benfica 0-1 Leverkusen
|
ON SPORTS
|
Inter Milan 2-1 Kairat Almaty
|
TV 360
|
Marseille 0-1 Atalanta
|
ON SPORTS +
|
Club Brugge 3-3 Barcelona
|
ON FOOTBALL
|
Manchester City 4-1 Dortmund
|
TV 360
|
Newcastle 2-0 Athletic Bilbao
|
ON SPORTS NEWS
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
05/11
17:00
|
Vissel Kobe 1-0 Ulsan HD
|
05/11
19:15
|
Johor DT 3-1 Shanghai Shenhua