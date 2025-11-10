Atshimene thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Nguyễn Filip rồi bay vào lưới nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo người Nigeria. VAR vào cuộc xác định trước đó Văn Hạnh của Hà Tĩnh phạm lỗi với Quang Vinh.