Ghi bàn:

CAHN: Minh Phúc (26'), Rogerio Alves (53'), Quang Hải (82')

Đội hình xuất phát CAHN vs Hà Tĩnh

CAHN: Nguyễn Filip (1), Đình Trọng (21), Minh Phúc (22), Pendant Quang Vinh (7), Adou Minh (38), Quang Hải (19), Stefan Mauk (6), Thành Long (11), Đình Bắc (9), Rogerio Alves (30), Leo Artur (10).

Hà Tĩnh: Thanh Tùng (1), Viết Triều (30), Văn Hạnh (3), Helerson (12), Sỹ Hoàng (79), Tuấn Tài (25), Duy Thường (7), Onoja (5), Viktor Lê (14), Văn Bửu (17), Atshimene (90).

10/11/2025 | 21:09

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 3-0 dành cho CAHN trước Hà Tĩnh. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mano Polking thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình xuống còn 4 điểm, trong khi thi đấu ít hơn hai trận.

BXH V-League 2025/26
10/11/2025 | 21:05

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

10/11/2025 | 20:58

86'

Atshimene thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Nguyễn Filip rồi bay vào lưới nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo người Nigeria. VAR vào cuộc xác định trước đó Văn Hạnh của Hà Tĩnh phạm lỗi với Quang Vinh.

10/11/2025 | 20:55

82'

Quang Hải lên tiếng, 3-0 cho CAHN

Leo Artur chuyền bóng để Quang Hải khống chế một nhịp rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi lập bập rồi đánh bại thủ môn Thanh Tùng lần thứ ba.

Ảnh: CAHN
10/11/2025 | 20:51

78'

Huỳnh Tấn Tài tìm kiếm vận may từ cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm buộc thủ môn Nguyễn Filip phải đấm bóng ra.

10/11/2025 | 20:47

72'

Thủ môn Nguyễn Filip lại xử lý bằng chân không tốt, may cho CAHN khi cầu thủ Hà Tĩnh không thể tận dụng được.

10/11/2025 | 20:36

61'

CĐV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thót tim khi Stefan Mauk dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành đội khách.

10/11/2025 | 20:28

53'

Rogerio Alves China nhân đôi cách biệt cho CAHN

Nhận bóng từ đường chuyền của Đình Trọng, Rogerio Alves China dứt điểm đưa bóng chạm chân cầu thủ Hà Tĩnh làm đổi hướng khiến thủ môn Thanh Tùng bó tay.

Ảnh: CAHN
10/11/2025 | 20:18

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

10/11/2025 | 20:05

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà CAHN.

Ảnh: VPF
10/11/2025 | 19:56

40'

Hà Tĩnh nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội về phía khung thành của CAHN nhưng đội khách gặp nhiều khó khăn.

10/11/2025 | 19:49

34'

Onoja chuyền bóng thuận lợi cho Tuấn Tài băng lên nhưng cú dứt điểm không đánh bại được thủ môn Nguyễn Filip trong pha đối mặt.

10/11/2025 | 19:46

28'

Rogerio Alves thoát xuống dứt điểm chéo góc tung lưới Hà Tĩnh lần thứ hai nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

10/11/2025 | 19:45

26'

Minh Phúc mở tỷ số cho CAHN

Leo Artur thả bóng xuống phía sau hàng thủ Hà Tĩnh để Minh Phúc khống chế một nhịp rồi dưt điểm tung lưới Hà Tĩnh.

Ảnh: T.L
10/11/2025 | 19:36

20'

Các học trò của HLV Mano Polking duy trì sức ép đáng kể lên phần sân của đội khách Hà Tĩnh.

10/11/2025 | 19:23

9'

Đường chuyền của đồng đội, Quang Hải chủ động nhấc chân mở ra cơ hội để Minh Phúc dứt điểm khiến thủ môn Thanh Tùng vất vả cản phá.

10/11/2025 | 19:18

5'

Chủ nhà CAHN sớm thể hiện quyết tâm, trong khi các cầu thủ Hà Tĩnh cũng cho thấy mục tiêu giành điểm trước khi rời sân Hàng Đẫy.

10/11/2025 | 19:15

19h15

Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

10/11/2025 | 19:09

19h08

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

10/11/2025 | 18:41

Đội hình xuất phát cuộc chạm trán giữa CLB Công An Hà Nội và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

10/11/2025 | 18:28

Nhận định trước trận

CAHN bước vào vòng 11 V.League 2025/26 với tâm thế muốn lấy lại niềm vui sau thất bại trước Macarthur FC tại AFC Champions League 2.

Dù vậy, ở sân chơi quốc nội, thầy trò HLV Mano Polking vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng khi bất bại suốt 8 trận, giành 20 điểm và tạm xếp nhì bảng. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, CAHN đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Ninh Bình.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh không phải đối thủ dễ bắt nạt. Đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh đang thăng hoa sau hai chiến thắng liên tiếp trước HAGL và Hà Nội FC.

Lối chơi kỷ luật, chắc chắn và khả năng phản công hiệu quả giúp họ sẵn sàng tạo bất ngờ trên sân Hàng Đẫy. Nếu CAHN không duy trì được sự tập trung, khả năng họ đánh rơi điểm trước một Hà Tĩnh lì lợm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

10/11/2025 | 18:04

Bảng xếp hạng V-League 2025/26

