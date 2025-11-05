Hoàng Hên lập cú đúp, HLV Harry Kewell vẫn dè chừng cuộc đua vô địch

Trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Hên tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Hà Nội FC trước PVF-CAND. Dù hài lòng với màn trình diễn của học trò, HLV Harry Kewell vẫn giữ thái độ thận trọng khi nói về khả năng cạnh tranh ngôi vô địch.