Hà Nội FC áp đảo hoàn toàn PVF-CAND ngay từ những phút đầu trên sân Hàng Đẫy. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 20 khi Passira nhanh chân đệm bóng sau pha phối hợp ăn ý bên cánh phải.

Đến phút 38, Hoàng Hên tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, dễ dàng nhân đôi cách biệt sau pha kiến tạo tinh tế của Fernando.

ha noi vs pvf cand 5.jpg
Hoàng Hên (ngoài cùng bên trái) có trận đấu chói sáng - Ảnh: H.T

Hiệp hai tiếp tục chứng kiến phong độ chói sáng của tiền vệ nhập tịch này. Phút 53, Hoàng Hên solo qua hai hậu vệ rồi cứa lòng tuyệt đẹp, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Phút 78, Tuấn Hải - vừa mới vào sân - ấn định chiến thắng 4-0 với cú dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền của Văn Tùng.

Thắng đậm 4-0, Hà Nội FC có thêm 3 điểm quý giá để trở lại cuộc đua vô địch, trong khi PVF-CAND của HLV Thạch Bảo Khanh tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 9 trận không thắng.

Ghi bàn:

Hà Nội: Daniel Passira (20'), Hoàng Hên (38', 52'), Tuấn Hải (78')

Đội hình xuất phát

Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Văn Toàn (8), Thành Chung (16), Công Nhật (22), Tadeu (35), Hùng Dũng (88), Luiz Fernando (80), Hoàng Hên (11), Văn Quyết (10), Daniel Passira (99).

PVF-CAND: Sỹ Huy (1), Eyenga (24), Hiểu Minh (4), Bảo Long (12), Anh Quân (20), Xuân Bắc (9), Văn Thuận (14), Thái Quý (74), Marco Antonio (57), Thanh Nhàn (11), Amarildo (99).

vong 10 vleague.jpeg
04/11/2025 | 21:10

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 4-0 dành cho Hà Nội FC trước PVF-CAND.

bxh vleague.jpeg
BXH V-League 2025/25
04/11/2025 | 21:06

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

04/11/2025 | 20:55

82'

VAR vào cuộc kiểm tra pha va chạm giữa thủ môn Văn Chuẩn và tiền đạo Eyenga Alain bên phía PVF-CAND, tuy nhiên không có điều gì xảy ra.

04/11/2025 | 20:52

78'

Tuấn Hải ghi bàn ngay sau khi vào sân

Vừa vào sân được 2 phút, tiền đạo Tuấn Hải có pha chớp cơ hội đệm bóng cận thành, tung lưới PVF-CAND lần thứ 4.
Ảnh: H.T
04/11/2025 | 20:45

72'

Hoàng Vũ Samson đòi phạt đền cho PVF-CAND khi cho rằng thủ môn Văn Chuẩn phạm lỗi với mình. Tuy nhiên trọng tài cắt còi báo lỗi đối với cựu tiền đạo Hà Nội FC.

04/11/2025 | 20:40

67'

Các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh vẫn đang thi đấu lép vế và gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng danh dự vào lưới Hà Nội FC.

04/11/2025 | 20:34

59'

Ngay sau khi Hoàng Hên dứt điểm không làm khó thủ môn PVF-CAND, đội khách đáp trả với cú dứt điểm của ngoại binh cũng đơn giản với Quan Văn Chuẩn.

04/11/2025 | 20:26

52'

Hoàng Hên ghi tuyệt phẩm

Đỗ Hoàng Hên đi bóng cắt ngang vòng cấm PVF-CAND rồi thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
Ảnh: H.T
04/11/2025 | 20:19

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

04/11/2025 | 20:03

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Hà Nội FC.

ha noi vs pvf cand 2.jpg
Ảnh: H.T
04/11/2025 | 19:58

44'

PVF-CAND có cơ hội ngon ăn để rút ngắn cách biệt, Anh Quân có quả tạt chìm từ cánh phải vào nhưng hậu vệ Hà Nội kịp thời phá bóng chịu phạt góc.

04/11/2025 | 19:55

38'

Hoàng Hên nâng tỷ lên lên 2-0 cho Hà Nội

Thêm một pha tấn công sắc nét nữa của Hà Nội FC, Luiz Fernando tạt bóng từ đáy biên trái ra để Hoàng Hên dễ dàng sút tung lưới PVF-CAND lần thứ hai.
Hoàng Hên ăn mừng cùng các đồng đội - Ảnh: H.T
04/11/2025 | 19:50

35'

Cựu vương V-League vẫn duy trì sức ép liên tục lên phần sân của PVF-CAND.

04/11/2025 | 19:47

30'

Bàn mở tỷ số giúp các cầu thủ Hà Nội thi đấu càng hưng phấn và quyết tâm hơn.

04/11/2025 | 19:36

20'

Daniel Passira mở tỷ số cho Hà Nội FC

Đến lượt Văn Quyết treo bóng từ cánh trái vào vòng cấm PVF-CAND, Luiz Fernando làm tường để Daniel Passira thoải mái sút tung lưới Sỹ Huy trong vòng 5m50.

ha noi vs pvf cand 1.jpg
Ảnh: H.T
04/11/2025 | 19:30

17'

Các cầu thủ Hà Nội FC đang kiểm soát bóng tới 67%, gây sức ép liên tục lên phần sân của PVF-CAND. Đỗ Hoàng Hên vừa có tình huống thả bóng vào vòng cấm đội khách, tiếc cho Hà Nội khi Luiz Fernando không thể chạm được chân vào trái bóng.

Sau đó đến lượt Văn Quyết cảnh báo khung thành của Sỹ Huy với cú dứt điểm chệch cột dọc.

04/11/2025 | 19:28

12'

Các học trò của HLV Harry Kewell đang kiểm soát cuộc chơi, đẩy đội hình của PVF-CAND lùi sâu về phần sân nhà để tổ chức phòng ngự.

ha noi vs pvf cand.jpg
Ảnh: H.T
04/11/2025 | 19:18

5'

Quyết tâm chiến thắng, cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Hà Nội FC ngay lập tức triển khai thế trận tấn công sau tiếng còi khai cuộc.

04/11/2025 | 19:15

19h15

Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

04/11/2025 | 19:08

19h08

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

04/11/2025 | 18:36

Đội hình xuất phát Hà Nội vs PVF-CAND

ha noi vs pvf cand.jpg
04/11/2025 | 17:40

Nhận định trước trận

Dưới thời HLV Harry Kewell, Hà Nội FC đang thể hiện phong độ thiếu ổn định. Họ từng cho thấy bản lĩnh với chiến thắng ngược Becamex TP.HCM, nhưng ngay sau đó lại để thua Hà Tĩnh đầy thất vọng.

Thống kê cho thấy đội bóng Thủ đô kiểm soát bóng vượt trội, tung ra 13 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 1 bàn – minh chứng cho sự thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm. Để nuôi hy vọng bám đuổi nhóm đầu, Hà Nội buộc phải đánh bại PVF-CAND trên sân nhà.

Về phần mình, PVF-CAND sở hữu sức trẻ và tinh thần chiến đấu cao, nhưng lại thiếu sự gắn kết và kỷ luật chiến thuật. HLV Thạch Bảo Khanh thường chọn lối chơi phòng ngự số đông khi gặp các đội mạnh, song hệ thống này vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng.

Việc để thủng lưới tới 16 bàn – nhiều nhất giải – đang là hồi chuông cảnh báo cho tân binh này trong cuộc chiến trụ hạng.

04/11/2025 | 17:22

Thông tin lực lượng

Hà Nội FC: Đầy đủ lực lượng.

PVF-CAND: Đầy đủ lực lượng.

04/11/2025 | 17:00

Bảng xếp hạng V-League 2025/26

bxh vleague.jpeg
