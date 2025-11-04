Hà Nội FC áp đảo hoàn toàn PVF-CAND ngay từ những phút đầu trên sân Hàng Đẫy. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 20 khi Passira nhanh chân đệm bóng sau pha phối hợp ăn ý bên cánh phải.

Đến phút 38, Hoàng Hên tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, dễ dàng nhân đôi cách biệt sau pha kiến tạo tinh tế của Fernando.

Hoàng Hên (ngoài cùng bên trái) có trận đấu chói sáng - Ảnh: H.T

Hiệp hai tiếp tục chứng kiến phong độ chói sáng của tiền vệ nhập tịch này. Phút 53, Hoàng Hên solo qua hai hậu vệ rồi cứa lòng tuyệt đẹp, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Phút 78, Tuấn Hải - vừa mới vào sân - ấn định chiến thắng 4-0 với cú dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền của Văn Tùng.

Thắng đậm 4-0, Hà Nội FC có thêm 3 điểm quý giá để trở lại cuộc đua vô địch, trong khi PVF-CAND của HLV Thạch Bảo Khanh tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 9 trận không thắng.

Ghi bàn:

Hà Nội: Daniel Passira (20'), Hoàng Hên (38', 52'), Tuấn Hải (78')

Đội hình xuất phát

Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Văn Toàn (8), Thành Chung (16), Công Nhật (22), Tadeu (35), Hùng Dũng (88), Luiz Fernando (80), Hoàng Hên (11), Văn Quyết (10), Daniel Passira (99).

PVF-CAND: Sỹ Huy (1), Eyenga (24), Hiểu Minh (4), Bảo Long (12), Anh Quân (20), Xuân Bắc (9), Văn Thuận (14), Thái Quý (74), Marco Antonio (57), Thanh Nhàn (11), Amarildo (99).