Đánh bại PVF-CAND 4-0 trong ngày Đỗ Hoàng Hên tỏa sáng với cú đúp, Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH sau 10 vòng đấu. Đây là bàn thắng thứ 3 của Hoàng Hên cho đội bóng Thủ đô sau 4 trận.

Tiền vệ mang áo số 11 chia sẻ cảm xúc: "Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Một trận thắng có nhiều ý nghĩa với Hà Nội FC. HLV Harry Kewell có những chỉ đạo tuyệt vời. Ông ấy hiểu rõ cầu thủ. Cả đội bóng đều hạnh phúc và vui vẻ làm theo ý tươngr của HLV trưởng.

Hoàng Hên tỏa sáng trong màu áo Hà Nội FC, sẵn sàng lên tuyển Việt Nam. Ảnh: H.T

Với cá nhân tôi, nếu HLV Kim Sang Sik triệu tập, đó sẽ là niềm vinh hạnh lớn. Lúc này tôi sẵn sàng lên đội tuyển.Tôi chắc chắn cống hiến tốt nhất cho ĐTQG".

Trong khi đó, HLV Harry Kewell cho biết ông rất hạnh phúc với chiến thắng này. Tuy nhiên, bên cạnh việc dành những lời khen tới học trò, cựu danh thủ Liverpool cũng nhấn mạnh Hà Nội FC còn nhiều việc phải làm trong cuộc đua vô địch.

"Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Hà Nội FC đi từng bước, tập trung vào từng trận đấu một. Không nên nghĩ quá xa. Bây giờ, đội nghỉ ngơi, phân tích trận này và chuẩn bị cho trận tiếp theo", HLV Harry Kewell nhấn mạnh.

Để giúp đội bóng Thủ đô chơi tốt hơn, HLV Harry Kewell nói: "Chúng tôi cần phải đá xoay quanh những cầu thủ đẳng cấp như Văn Quyết và Hoàng Hên. Tôi bất ngờ với cách các học trò bắt nhịp với chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra".