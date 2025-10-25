Trận cầu kịch tính trên sân Gò Đậu giữa Becamex TPHCM và Hà Nội FC kết thúc với chiến thắng 3-2 cho đội bóng Thủ đô, đánh dấu khởi đầu suôn sẻ của HLV Harry Kewell.

Trận đấu diễn ra trong điều kiện mưa lớn khiến mặt sân ngập nước, buộc trọng tài phải tạm dừng gần 20 phút. Khi trở lại, đội chủ nhà tận dụng tốt hơn và mở tỷ số ở phút 25 nhờ pha bấm bóng tinh tế của Việt Cường.

Hoàng Hên (trái) có bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội và kể từ khi có quốc tịch Việt Nam - Ảnh: Hà Nội FC

Tuy nhiên, Hà Nội FC nhanh chóng vùng lên. Passira gỡ hòa 1-1 bằng cú đánh đầu cận thành trước khi Hoàng Hên thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 56, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo Hà Nội.

Phút 90'+3, hậu vệ Xuân Mạnh đánh đầu dũng mạnh nâng tỷ số lên 3-2. Dù Ferreira rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút bù giờ, đội chủ sân Gò Đậu không thể cứu vãn. Chiến thắng giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm, mở ra hy vọng mới dưới thời HLV Kewell.

Ghi bàn:

Becamex TPHCM: Việt Cường (24'), Ferreira (90'+11, pen)

Hà Nội: Daniel Passira (45'), Hoàng Hên (57' pen), Xuân Mạnh (90'+3)

Đội hình xuất phát Becamex TPHCM vs Hà Nội

Becamex TPHCM: Minh Toàn (25), Tùng Quốc (2), Milos Zlatkovic (24), Đình Khương (21), Thành Nhân (16), Trung Hiếu (39), Minh Bình (9), Việt Cường (7), Hugo Alves (6), Văn Anh (28), Oduenyi (94).

Hà Nội FC: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Công Nhật (22), Hai Long (14), Hoàng Hên (11), Maranhao (55), Adriel Da Silva (35), Tuấn Hải (9), Hùng Dũng (88), Daniel Passira (99).