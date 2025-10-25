Trận cầu kịch tính trên sân Gò Đậu giữa Becamex TPHCM và Hà Nội FC kết thúc với chiến thắng 3-2 cho đội bóng Thủ đô, đánh dấu khởi đầu suôn sẻ của HLV Harry Kewell.
Trận đấu diễn ra trong điều kiện mưa lớn khiến mặt sân ngập nước, buộc trọng tài phải tạm dừng gần 20 phút. Khi trở lại, đội chủ nhà tận dụng tốt hơn và mở tỷ số ở phút 25 nhờ pha bấm bóng tinh tế của Việt Cường.
Tuy nhiên, Hà Nội FC nhanh chóng vùng lên. Passira gỡ hòa 1-1 bằng cú đánh đầu cận thành trước khi Hoàng Hên thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 56, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo Hà Nội.
Phút 90'+3, hậu vệ Xuân Mạnh đánh đầu dũng mạnh nâng tỷ số lên 3-2. Dù Ferreira rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút bù giờ, đội chủ sân Gò Đậu không thể cứu vãn. Chiến thắng giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm, mở ra hy vọng mới dưới thời HLV Kewell.
Ghi bàn:
Becamex TPHCM: Việt Cường (24'), Ferreira (90'+11, pen)
Hà Nội: Daniel Passira (45'), Hoàng Hên (57' pen), Xuân Mạnh (90'+3)
Đội hình xuất phát Becamex TPHCM vs Hà Nội
Becamex TPHCM: Minh Toàn (25), Tùng Quốc (2), Milos Zlatkovic (24), Đình Khương (21), Thành Nhân (16), Trung Hiếu (39), Minh Bình (9), Việt Cường (7), Hugo Alves (6), Văn Anh (28), Oduenyi (94).
Hà Nội FC: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Công Nhật (22), Hai Long (14), Hoàng Hên (11), Maranhao (55), Adriel Da Silva (35), Tuấn Hải (9), Hùng Dũng (88), Daniel Passira (99).
KẾT THÚC
90'+11
Hugo Alves ấn định tỷ số 2-3
Trọng tài thổi phạt đền cho Becamex TPHCM sau khi Maranhao dùng tay cản phá bóng trong vòng cấm. Trên chấm 11, lần này Hugo Alves không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà.
90'+7
Các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắp lên hi vọng mong manh.
90'+3
Xuân Mạnh đặt dấu chấm hết cho Becamex TPHCM
Từ quả đá phạt góc của Hùng Dũng, hậu vệ Xuân Mạnh đánh đầu rất căng khiến thủ môn Minh Toàn chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới đội nhà.
90'
Hiệp hai có tới 10 phút bù giờ.
80'
Oduenyi đá hỏng phạt đền
VAR một lần nữa vào cuộc xác định có quả phạt đền dành cho Becamex TPHCM khi Việt Cường bị hậu vệ Hà Nội phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm 11m, Oduenyi lại kết thúc đưa bóng đi vọt xà ngang.
72'
Hoàng Hên và các đồng đội đang nỗ lực kiểm soát thế trận, anh tiếp tục là mắt xích quan trọng trong lối chơi của đại diện Thủ đô.
67'
Cơ hội dành cho Becamex TPHCM nhưng cú dứt điểm của Oduenyi ở góc hẹp không đánh bại được thủ môn Văn Chuẩn.
57'
Đỗ Hoàng Hên ghi bàn đầu tiên cho Hà Nội FC
Sau khi xem kỳ màn hình VAR, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải giữ nguyên quyết định phạt đền cho Hà Nội FC. Trên chấm 11m, tân binh Đỗ Hoàng Hên dễ dàng đánh lừa thủ môn Minh Toàn, đưa cựu binh V-League vượt lên.
53'
VAR vào cuộc xác định lỗi của Milos Zlatkovic với Daniel Passira bên phía Hà Nội trong vòng cấm Becamex TPHCM.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
45'
Daniel Passira gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC
Từ pha đá phạt góc của Hà Nội, thủ môn Minh Toàn đấm bóng thành công ở tình huống đầu tiên. Tuy nhiên anh lại mắc lỗi đấm trượt ở lần thứ hai tạo cơ hội để Daniel Passira móc bóng cận thành tung lưới Becamex TPHCM.
38'
Mặt sân sũng nước tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho lối chơi của cả hai đội.
30'
Các cầu thủ đến từ Thủ đô đang nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội.
24'
Việt Cường mở tỷ số cho Becamex TPHCM
Xuất phát từ tình huống chuyển đổi trạng thái của Becamex TPHCM, Việt Cường băng lên tốc độ rồi thực hiện cú sục bóng đánh bại Quan Văn Chuẩn trong pha đối mặt, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
18h52
Mưa ngớt, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cho trận đấu tiếp tục trở lại.
23'
Sau khi thảo luận với BHL và đội trưởng hai đội, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải quyết định cho tạm dừng trận đấu vì cơn mưa lớn tại Gò Đậu.
20'
Tân HLV Harry Kewell và HLV Đặng Trần Chỉnh cùng đội mưa chỉ đạo các học trò. Trong sân, cầu thủ đôi bên vẫn đang thi đấu máu lửa dưới cơn mưa nặng hạt.
10'
Hà Nội FC liên tiếp gây sức ép và có được những cơ hội. Daniel Passira vừa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi không thể đánh bại thủ môn Minh Toàn trong pha đối mặt.
4'
Phải thi đấu dưới cơn mưa nặng hạt, mặt sân sũng nước khiến cầu thủ hai đôi phải trải qua nhiều pha bóng dở khóc dở cười.
18h00
Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h45
Cơn mưa to trút xuống sân Gò Đậu chiều 25/10 vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến trận đấu.
Nhận định trước trận
Becamex TP.HCM đang dần tìm lại phong độ dưới triều đại HLV Đặng Trần Chỉnh. Sau khởi đầu nhạt nhòa cùng HLV Nguyễn Anh Đức, đội bóng thành phố bất ngờ lột xác mạnh mẽ, giành 4 điểm chỉ sau 2 trận - thành tích vượt xa 5 vòng đấu trước đó.
Chiến thắng ấn tượng trước ĐKVĐ Nam Định ngay tại Thiên Trường cho thấy tinh thần và lối chơi của Becamex TP.HCM đang hồi sinh. Đáng chú ý, tiền vệ Minh Khoa đang là điểm sáng mới, khi liên tiếp ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo dẫn đến phạt đền, hứa hẹn trở thành nhân tố quan trọng trong cuộc chạm trán sắp tới.
Phía đối diện, Hà Nội chưa thể có khởi đầu suôn sẻ cùng HLV Harry Kewell khi để thua Ninh Bình trong ngày ra mắt. Dù sở hữu dàn sao dày dạn kinh nghiệm như Hùng Dũng và tân binh nhập tịch Hoàng Hên, đội bóng Thủ đô vẫn cần thêm thời gian để vận hành trơn tru. Cuộc đối đầu giữa hai “ông lớn” này hứa hẹn là màn so tài giàu kịch tính và khó lường.
Thông tin lực lượng
Becamex TP.HCM: Minh Trọng bị treo giò .
Hà Nội: Đầy đủ lực lượng.