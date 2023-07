Nhiều phụ huynh có con trượt lớp 10 công lập năm nay thay vì thức đêm xếp hàng giành suất cho con vào lớp 10 cũng lại chọn một hướng đi nhẹ nhàng, ít cạnh tranh hơn là nộp hồ sơ cho con học tại các trường nghề. Chị Nguyễn Thị Đào (Thanh Trì, Hà Nội) cho hay: “Được 37 điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, con gái tôi trượt cả 3 nguyện vọng. Thay vì thức đêm xếp hàng giành suất cho con vào lớp 10, tôi nộp hồ sơ cho con học nghề theo mô hình 9+ tại một trường cao đẳng”. Theo chị Đào, gia đình chị cũng đã tìm hiểu kỹ, ở đó con vừa học văn hóa THPT và vừa học nghề, tức là học song song hai chương trình đào tạo THPT và cao đẳng. Sau 4 năm, học sinh tốt nghiệp sẽ nhận được 2 văn bằng (bằng THPT do Sở GD-ĐT Hà Nội cấp và bằng cao đẳng chính quy do trường cấp). “Quyết định này giúp gia đình không bị áp lực về học phí như khi theo học tại các trường tư hay công lập tự chủ tài chính”, chị Đào cho hay. Cùng chung suy nghĩ khi con trượt lớp 10 công lập, anh Trần Trung Kiên (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đăng ký cho con học nghề thay vì vợ chồng xếp hàng xuyên đêm tranh suất học tại trường công lập tự chủ. TS Nguyễn Yên Thắng - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Giải quyết việc làm (Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội), cho biết ưu điểm lớn nhất của mô hình này là rút ngắn thời gian học, tiết kiệm chi phí và học sinh vừa có bằng tốt nghiệp THPT, vừa có bằng Trung cấp hoặc Cao đẳng sau 3-4 năm học. Tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau khi tốt nghiệp hệ 9+, khoảng 60-70% học sinh thi vào các trường cao đẳng, đại học. Số còn lại tham gia thị trường lao động với mức lương khá từ 10-15 triệu đồng/tháng. TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, cho biết: “Hiện nay, học sinh học THPT công lập hay học văn hóa tại các trường nghề, cơ hội các em là ngang nhau. Không ít học sinh học nghề có cơ hội tiếp cận việc làm sớm hơn và ra trường có thêm bằng trung cấp so với học THPT công lập. Các em sau 3-4 năm hoàn toàn đủ điều kiện gia nhập thị trường lao động và bắt đầu có thu nhập”. Hoàng Thanh