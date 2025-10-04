Tính đến ngày 29/9, tổng dư nợ toàn nền kinh tế ước đạt 17,7 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm 2024, là mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây.