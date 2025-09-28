Robot 'nặn' nhà như kem đánh răng, mở lối thoát khủng hoảng nhà đất

Hàng trăm ngôi nhà in 3D đang mọc lên ở Mỹ, mang lại hy vọng giải quyết khủng hoảng thiếu nhà ở kéo dài nhiều năm. Với ưu điểm nhanh, rẻ, bền và, công nghệ này được kỳ vọng sẽ thay đổi cách người Mỹ xây dựng và sở hữu tổ ấm trong tương lai.