Tổ chức Guinness Thế giới lặn lội đến Việt Nam xác nhận kỷ lục chưa từng có

Từ London đến Hà Nội rồi về tận Ninh Bình, Tổ chức Guinness Thế giới đã trải qua hành trình dài để xác minh một kỷ lục phi thường: Ông Lưu Công Huyền sở hữu bộ móng tay dài gần 6m, chính thức ghi danh Việt Nam lên bản đồ Guinness.