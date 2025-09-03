PHOTO COLLECTION
KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG ĐẠI LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80
Nhờ sự gian khổ tập luyện trong nhiều tháng các chiến sĩ của hai lực lượng Quân đội và Công an đã góp phần đem lại một lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thành công, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân Việt Nam.
----------
MÁY BAY, TÀU CHIẾN PHÔ DIỄN SỨC MẠNH TRONG LỄ DIỄU BINH
Sáng 2/9, Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: QCHQ.
Tiêm kích Su30-MK2 thả mồi bẫy nhiệt trên bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình lúc 8h20 sáng 2/9. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, màn trình diễn này đã được lùi thời gian muộn hơn khoảng 1 tiếng. Ảnh: Quyết Thắng.
Dàn vũ khí, khí tài của các lực lượng Quân đội và Công an lần lượt tiến qua lễ đài trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các đại biểu và người dân. Ảnh: Bảo Kiên.
Trước đó, ngay từ 4h sáng, dàn xe tăng hùng dũng rời điểm tập kết đi qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô để tiến vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Vũ Minh Quân.
Sau khi qua lễ đài, các khối xe bánh xích và bánh lốp rẽ phải từ đường Hùng Vương vào Trần Phú để ra Điện Biên Phủ và Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Thế Sơn.
----------
CÁC ĐOÀN QUÂN HÙNG DŨNG, HIÊN NGANG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
Sáng 2/9, Hà Nội có nắng nhẹ tuy hơi mù sương, nhưng không làm ảnh hưởng đến màn trình diễn long trọng và hào khí của các lực lượng vũ trang. Tham gia diễu binh lần này có 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) và các khối quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Ảnh: Phạm Hải.
Hình ảnh xe chỉ huy đi qua phố Tràng Tiền và sau đó kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Nguyễn Huế.
Đi dọc trên phố Tràng Tiền lần lượt là các khối: Chiến sĩ Đặc công, nữ chiến sĩ Thông tin, chiến sĩ Công binh và chiến sĩ Phòng hóa. Ảnh: Nguyễn Huế.
Tại hướng Liễu Giai - Văn Cao cũng có khối chiến sĩ Đặc công. Trước đó, sau khi đi qua lễ đài đến đoạn giao với Lê Hồng Phong các khối Công an tách làm đôi, còn tới ngã tư Nguyễn Thái Học các khối Quân đội và Công an chia 2 để tiến về hai hướng gồm Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao. Ảnh: Thạch Thảo.
Các khối thuộc Quân đội diễu binh theo hướng từ Nguyễn Thái Học tới Tràng Tiền. Ảnh: Lê Trung.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân tại hướng diễu binh Liễu Giai - Văn Cao. Ảnh: Thạch Thảo.
Khối chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Dương Quốc Bình.
Khối nữ chiến sĩ Quân y tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền - Hàng Khay. Ảnh: Trọng Tùng.
Khối nữ chiến sĩ Biệt động tại khu vực ngã bảy Cửa Nam. Ảnh: Đức Anh.
Khối chiến sĩ Cảnh sát cơ động Kỵ binh trên phố Ngọc Hà. Ảnh: Lê Anh Dũng.
----------
NHƯ THỂ TÁI HIỆN ĐOÀN QUÂN CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ
Từ khi các đoàn xe đưa chiến sĩ đến điểm tập kết chuẩn bị vào cuộc cho đến thời điểm những người lính hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi khu vực diễu binh, hàng trăm nghìn người dân quan tâm có mặt hai bên đường hò hét thể hiện sự thích thú. Ảnh: Thế Bằng.
Đáp lại tình cảm của họ, các chàng trai trẻ đã vẫy chào lại từ trên nóc xe, thành xe, tạo cảm giác như một đoàn quân vừa chiến thắng trở về. Ảnh: Thế Bằng.
Các tuyến phố gần điểm kết thúc của đoàn diễu binh cũng thu hút rất đông người dân. Nhiều người bày tỏ tình cảm và sự hâm mộ dành cho các anh lính trẻ. Ảnh: Nguyễn Huế.
Nhiều người chứng kiến cảnh này đã cảm thấy rất xúc động. Ảnh: Thế Bằng.
Những chiến sĩ khối nữ Quân nhạc luôn thu hút sự chú ý bởi sự xinh đẹp, duyên dáng và luôn rạng rỡ. Ảnh: Mạnh Hùng.
Hai bóng hồng sĩ quan Quân y Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Phương Thảo hào hứng chụp ảnh khoe món quà nhỏ vừa nhận được từ người dân và cả chiến sĩ khối khác. Bên cạnh đó, một nữ sinh bật khóc vì nuối tiếc giây phút chia tay ngắn ngủi được gặp trực diện những người lính diễu binh. Em đã đợi cả đêm để được gặp gỡ, giao lưu với các chiến sĩ. Ảnh: Mạnh Hùng.
Nụ cười ấm áp của nam chiến sĩ trước ánh mắt lạ lẫm, ngơ ngác của em nhỏ. Ảnh: Mạnh Hùng.
Bùi Thanh Hiếu (khối chiến sĩ Phòng hóa) không ngần ngại dành cho người thương những cử chỉ quan tâm đầy ngọt ngào trước khi hoàn thành nhiệm vụ, lên xe rời điểm tập kết. Ảnh: Mạnh Hùng.
Chiến sĩ Bạch Trung Hiếu (khối sĩ quan Biên phòng) vui mừng khi gặp lại cô con gái nhỏ. Ảnh: Thạch Thảo