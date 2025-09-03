Tại hướng Liễu Giai - Văn Cao cũng có khối chiến sĩ Đặc công. Trước đó, sau khi đi qua lễ đài đến đoạn giao với Lê Hồng Phong các khối Công an tách làm đôi, còn tới ngã tư Nguyễn Thái Học các khối Quân đội và Công an chia 2 để tiến về hai hướng gồm Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao. Ảnh: Thạch Thảo.