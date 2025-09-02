XEM VIDEO:

Đây là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, bộ, ngành, địa phương cùng lãnh đạo nhiều nước, các chính đảng và khách quốc tế.

Trước đó, các buổi tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt luôn thu hút hàng nghìn người dân theo dõi, song sức hút của buổi lễ chính thức ngày hôm nay không hề giảm.

Chương trình lễ kỷ niệm gồm rước đuốc truyền thống, nghi lễ chào cờ, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, diễu binh, diễu hành và màn đồng diễn nghệ thuật.

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 40.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Không quân nhân dân Việt Nam sẽ có bay chào mừng với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG, vận tải cơ Casa.

Diễu binh năm nay có sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.

Sau 40 năm kể từ năm 1985 mới có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.