XEM VIDEO:
Đây là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, bộ, ngành, địa phương cùng lãnh đạo nhiều nước, các chính đảng và khách quốc tế.
Trước đó, các buổi tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt luôn thu hút hàng nghìn người dân theo dõi, song sức hút của buổi lễ chính thức ngày hôm nay không hề giảm.
Chương trình lễ kỷ niệm gồm rước đuốc truyền thống, nghi lễ chào cờ, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, diễu binh, diễu hành và màn đồng diễn nghệ thuật.
Sự kiện có sự tham dự của khoảng 40.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.
Không quân nhân dân Việt Nam sẽ có bay chào mừng với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG, vận tải cơ Casa.
Diễu binh năm nay có sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.
Sau 40 năm kể từ năm 1985 mới có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.
Hà Nội ngập trong sắc đỏ
Không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh lan tỏa khắp phố phường Thủ đô. Đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới.
Các tòa nhà cao tầng, cơ quan, công sở được trang hoàng bằng những tấm áp phích khổ lớn với chủ đề độc lập - tự do - hạnh phúc và sự phát triển của đất nước. Hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, hình ảnh phát triển của Hà Nội và Việt Nam được quảng bá rộng rãi trên các màn hình ngoài trời…
Những con phố quen thuộc được "nhuộm đỏ" và dòng người mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, người dân "mở tiệc" trên phố mừng Tết Độc lập.
Hàng nghìn người ở các tuyến phố sẵn sàng chờ xem lễ kỷ niệm
Hà Nội những ngày gần đây, trời thường mưa từng cơn vào buổi tối và dứt đúng lúc ngay trước giờ sơ duyệt, tổng duyệt. Tối hôm qua cũng vậy nhưng đến nửa đêm đã tạnh mưa, không khí thoáng mát, dễ chịu, đường phố khô ráo, giúp khâu chuẩn bị ngoài trời của các lực lượng và sự chờ đợi của người dân bớt khó khăn, áp lực.
Theo trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia - Hà Nội được dự báo trong ngày 2/9 có thể mưa gián đoạn với lượng nhỏ. Trời tạnh ráo và 6-8h bắt đầu nắng nhẹ.
Tại khu vực đường ở ngoài sân vận động Mỹ Đình, rất đông người dân chờ xem phần tập bắn pháo lễ. Nhiều người có mặt từ sớm, chọn chỗ đẹp để có thể chứng kiến trọn màn trình diễn.
Trong khi đó tại quảng trường khán đài 30.000 chỗ đã kín, dưới sân là hàng nghìn người thuộc khối đứng, phía sau được lắp màn hình lớn trình chiếu diễu binh trên biển và khu vực Quảng trường Ba Đình.
Các lực lượng tham gia lễ kỷ niệm có mặt đầy đủ tại quảng trường
Các khối tham gia diễu binh, diễu hành luyện tập trước giờ G, từng tiếng hô vang "đi đều bước" hùng dũng vang lên. Âm thanh quân nhạc phát từ hệ thống loa, kết hợp tiếng trống và khẩu lệnh chỉ huy, tạo nên không khí trang nghiêm.
Quảng trường Ba Đình rực rỡ trong cờ hoa, các màn hình led bố trí xung quanh nổi bật với hàng chữ "Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam".
Các khối diễu binh lần lượt di chuyển về vị trí tập kết. Từng đoàn chiến sĩ đi qua trong sự chào đón, reo hò của người dân.
Các chiến sĩ chỉnh tề trong quân phục, huân chương đeo ngực nổi bật, thể hiện niềm tự hào và tác phong kỷ luật nghiêm chỉnh của QĐND Việt Nam. Từng khối diễu binh với những đặc điểm riêng biệt theo các quân binh chủng từ trang bị súng đến thiết bị hỗ trợ.
Lộ trình các khối diễu binh, diễu hành
Sau khi đi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành sẽ rẽ theo 7 hướng.
Khối nghi trượng đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.
Khối đi bộ (quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) đi theo 3 hướng chính: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách Mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.
Khối cảnh sát cơ động, kỵ binh rẽ theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về công viên Bách Thảo.
Khối hồng kỳ rẽ Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về cung thể thao Quần Ngựa.
Khối quần chúng đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).
Khối xe tăng, bánh xích rẽ Lê Hồng Phong về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.
Khối xe cơ giới chia 2 tuyến chính Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Tại điểm tập kết Cung văn hóa Quần Ngựa và quảng trường Cách Mạng Tháng Tám sẽ có các hoạt động giao lưu văn nghệ nhằm tăng cường kết nối giữa lực lượng vũ trang và nhân dân.
Sau khi rẽ về các hướng, khối nghi trượng sẽ tập kết tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám. Khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài tập kết tại sân vận động Quần Ngựa. Một phần khối đi bộ tập kết tại công viên Thống Nhất. Khối cảnh sát cơ động, kỵ binh tập kết tại công viên Bách Thảo.
Khối hồng kỳ tập kết tại sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn). Khối quần chúng, văn hóa - thể thao tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy và khối cơ giới, xe pháo tập kết tại Trường đua F1.
Không khí trước lễ kỷ niệm
Từ rạng sáng nay hơn 16.300 quân nhân và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an cùng các khối quần chúng có mặt tại các trục đường sẵn sàng tiến vào Quảng trường Ba Đình.
Trên các tuyến phố đoàn diễu binh và các xe pháo, khí tài đi qua như Kim Mã, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Tri Phương, Lê Quang Đạo, Tràng Tiền, Trần Phú, Hùng Vương, người dân đứng, ngồi kín hai bên vỉa hè.
Công an TP Hà Nội đã căng dây phân định rõ khu vực người dân được phép đứng đứng, ngồi. Mặc dù trải qua thời gian dài để chờ đợi nhưng "sức nóng", khí thế, sự nhiệt huyết của người dân vẫn không suy giảm, họ ca hát, động viên tinh thần nhau từ đêm hôm trước đến rạng sáng nay.