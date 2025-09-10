Khoảnh khắc ô tô lao khỏi cầu đang xây, bốc cháy rồi rơi xuống sông

NGA – Đoạn video gây sốc cho thấy một chiếc ô tô lao vun vút như tên lửa, đâm vào trụ cầu đang xây rồi bốc cháy dữ dội, trước khi rơi thẳng xuống sông.