Băng nhóm táo tợn lái ô tô đâm sập cửa, cướp cửa hàng trang sức trong tích tắc

MỸ – Camera giám sát ghi lại cảnh hơn chục nghi phạm lái ô tô đâm sập cửa tiệm vàng Kim Hưng ở khu East San Jose, bang California, rồi dùng búa và rìu đập phá tủ kính, cướp đi nhiều trang sức.