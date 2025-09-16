Những ngày qua, hàng chục học viên, chủ yếu là người lớn tuổi tại TPHCM, hào hứng tham gia lớp học bơi miễn phí.

Mỗi khóa học bơi gồm 10 buổi, dành cho mọi người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Các buổi học diễn ra vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, từ 11h30 đến 12h30. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ thành thạo các kỹ năng cơ bản như thở dưới nước, nổi trên mặt nước và bơi ếch.